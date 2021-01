“Miksi Suomi on rokotteissa sinisilmäisenä EU:n hankinnan varassa?”

Kansanedustaja Mia Laihon mielestä pääministerin pitää huolehtia, että rokotehankinnoissa tehdään kaikki mahdollinen.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mia Laiho (kok.) on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen koronarokotteiden viivästymisestä, rokotussuunnitelmasta ja rokotehankinnoista.

Suomessa rokotukset ovat lähteneet hitaasti liikkeelle samalla, kun EU on jäämässä jalkoihin rokotteiden kilpajahdissa. Suomeen on saatu rokotetta vain 50 000 annosta, kun sitä piti saada tässä vaiheessa jo 300 000.

– Miksi Suomi on rokotteissa sinisilmäisenä vain EU:n hankinnan varassa? Moni EU-maa on käyttänyt omaa väyläänsä rokotteiden saamiseksi, esimerkiksi Saksa ja Tanska, ja he ovat saaneetkin rokotetta enemmän kuin Suomi. Pääministerin pitää huolehtia, että Suomi saa sen mitä on luvattu ja Suomen rokotehankinnoissa tehdään kaikki mahdollinen. (Sanna) Marinin (sd.) pitää osoittaa johtajuutta EU-tasolla ja huolehtia, että Suomen etu toteutuu, Mia Laiho painottaa tiedotteessa.

Suomella ei ole rokotesuunnitelmaa, josta kävisi ilmi kansallinen strategia muun muassa rokotuspaikoista, jakelusta, henkilökunnan hankinnasta, kuntien ja sairaanhoitopiirien korvauksista, kylmäketjujen sujuvuudesta, viestinnästä, rokotekutsuista ja yhteistyöstä viranomaisten välillä. Laihon mukaan pelkkä rokotejärjestys ei ole riittävä, jos on tavoitteena rokottaa kaikki yli 16-vuotiaat ja saada väestötasolla myös taudille suojaa kohtuullisessa ajassa.

Laihon mukaan koronarokotevastuuta ei voi vain sysätä kuntien ja sairaanhoitopiirien vastuulle, vaan ministeriöstä tarvitaan selkeät valtakunnalliset suunnitelmat ja resurssit, jotta isosta rokotusurakasta selviydytään mahdollisimman tehokkaasti.

Rokotekattavuus saatava nopeasti huippuunsa

Laiho ihmettelee, miksi työterveyshuoltoa ei ole otettu mukaan rokottamiseen. Työterveyshuollon piirissä toimii mittava joukko terveydenhoitajia, joiden ammattitaitoa ja osaamista kannattaisi Laihon mukaan hyödyntää. Työterveyshuollon asiakkaina on myös riskiväestöä.

– Pelkästään julkisen sektorin henkilöstöä ei voi siirtää rokotustoimintaan muiden palveluiden siitä kärsimättä. Olisi hölmöläisten hommaa siirtää lapsilta ja nuorilta kouluterveydenhoitajia väestön rokotustoimintaan, kun lasten ja nuorten matalan kynnyksen palvelut muutenkin jo sakkaavat ja nuoret oirehtivat. Julkisen sektorin hoitojonot ovat myös mittavat, Laiho huomauttaa.

Laiho kysyy myös, aikooko hallitus korvata kunnille aiheutuneet rokottamistyön kustannukset.

– Rokotekattavuus on saatava nopeasti huippunsa, jotta väestölle saadaan suojaa yleisvaarallista tartuntatautia vastaan ja ei anneta mutaatioiden kehittymiseen aikaa, Laiho toteaa.