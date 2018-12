Miksi Suomen puhelintunnus on 358? HU: ”Edustaja joi itsensä pöydän alle”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puhelinliikenteen maatunnuksemme poikkeaa naapurimaista.

Suomen nykyinen puhelinliikenteen maatunnus 358 vahvistettiin vuonna 1968 järjestetyssä Kansainvälisen lennätin- ja puhelinalan neuvoa antavan komitean (CCITT) yleiskokouksessa, joka pidettiin Mar del Platan kaupungissa Argentiinassa.

Suomesta Argentiinan-kokoukseen matkustanut Helsingin Puhelinyhdistyksen (HPY) tutkimuslaitoksen johtaja Kauko Rahko kertoo Helsingin Uutisille, että maatunnukset oli päätetty jo etukäteen ennen kokousta.

Nykyään 85-vuotias Rahko joutui edustamaan Suomea, koska varsinainen edustaja ei kyennyt osallistumaan kokoukseen.

– Hän oli juonut itsensä pöydän alle ja oksentanut pukunsa pilalle, Kauko Rahko sanoo HU:lle.

Totuutta siitä, miksi Suomelle valikoitui juuri kolminumeroinen 358-tunnus, ei ole tiedossa. Mahdollista on, että kyse oli sattumasta.

HU:n mukaan tarina kertoo, että Suomi menetti aiemman kaksinumeroisen (25) tunnuksen siksi, että edustajamme ei olisi ollut täysin hereillä myöskään vuoden 1964 alan yleiskokouksessa. Kertomukselle ei kuitenkaan löydy vahvistusta virallisista lähteistä.

Suomen maatunnusta on usein kritisoitu siitä, että se on kolminumeroinen, kun taas esimerkiksi Tanskalla (45), Ruotsilla (46) ja Norjalla (47) tunnus on kaksinumeroinen.