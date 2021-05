Miksi sote pitäisi hyväksyä Helsingissä? Näin vastaavat pormestariehdokkaat

Vihreiden ja kokoomuksen pormestariehdokkaat ovat eri linjoilla sote-uudistuksen asemasta Helsingissä. Vihreiden vaaliohjelmassa todetaan sote-uudistuksen olevan ”vielä kesken”. Puolueen tavoitteiksi linjataan saumattomat hoitoketjut ja palveluiden saatavuuden parantamisen. Oppositiopuolueiden jättämässä välikysymyksessä taas katsotaan, että hallituksen sote-malli ei paranna suomalaisten hoitoon pääsyä ja lisää kustannuksia. Isojen kaupunkien johdossa on arvosteltu sote-uudistuksen iskevän myös niiden elinvoimaan.

Verkkouutisten kuntavaalidebatissa kysyttiin Anni Sinnemäeltä, miten puolue perustelee helsinkiläisille äänestäjilleen tarvetta viedä sote-uudistus läpi.

– Näen, että tässä uudistuksessa, joka nyt on eduskunnan käsittelyssä ja joka perustuslakivaliokunnasta sai yllättävän siistit paperit, niin Helsingin kannalta on tärkeintä ollut se, että me olemme hallituksen kanssa neuvotellen onnistuttu saamaan se Helsingin erityisratkaisu, katsoi Sinnemäki.

Sinnemäen mukaan perustuslakivaliokunnan kannanotto on ”myönteinen signaali” Helsingin toimintakykyyn ja -vapauteen järjestää sote-palveluita. Hän katsoi debatissa, että edessä on tähän liittyen vielä ”paljon edunvalvontaa ja asioita, joita täytyy vahtia”.

– Helsinkiläisten hoitoon pääsy, saumattomat hoitoketjut ja riittävä rahoitus sosiaali- ja terveydenhuollolle Helsingissä ovat oma tavoitteeni, hän paalutti.