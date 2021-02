”Miksi SDP:n ministeri on hiljaa etämyynnistä?”

Kansanedustaja toteaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden kuuluvan EU:n perusoikeuksiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo pitää Suomen suhtautumista alkoholin etämyyntiin naurettavana.

Hän huomauttaa, että etämyynnin osuus kokonaiskulutuksesta on sen sallineessa Ruotsissa niin pieni, ettei asialla ole mitään merkitystä kansanterveyden kannalta.

– Tämä etämyyntiasia on ollut Suomessa jo vuosia sosiaali- ja terveysministeriön ja virkamiesten puristuksissa, eikä lakikaan tätä helpota, Sinuhe Wallinheimo sanoo Normiperjantai-videossaan.

– Voin teille heti kertoa, että se on sallittua. Mutta moni virkamies on tulkinnut lakia niin, että se olisi kiellettyä. Siksi tälle asialle on nyt viimein pistettävä stoppi. Siitä on tehtävä viimein kunnolla sallittavaa myös lain edessä, sillä tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n perusoikeus, Wallinheimo jatkaa.

EU:n komissio ilmoitti aloittavansa Suomen kanssa niin sanotun EU-Pilot-menettelyn. Siinä tutkitaan, onko Suomi estänyt tavaroiden vapaata liikkuvuutta EU:ssa.

Myös keskustan kansanedustajat Mikko Savola ja Arto Pirttilahti ovat jättäneet omalle hallitukselleen aiheesta kirjallisen kysymyksen.

– On hienoa nähdä, että keskusta on nyt aktivoitunut ainakin muutaman edustajan suhteen asiasta. Viime kaudella keskusta nimenomaan kaatoi kokoomuksen esittämän kompromissin, jossa epäselvä tilanne olisi hoidettu kuntoon, Sinuhe Wallinheimo sanoo.

– Muutenkin keskusta tuntuu nyt yrittävän ottaa otetta viime kaudella heidän vuoksi kaatuneista hankkeista, kuten etämyynnistä, pakkolunastuksista tai osakesäästötilin kehittämisestä, Wallinheimo jatkaa.

Hän hämmästelee eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) hiljaisuutta etämyyntiasiasta.

– Onko ministeri Tuppurainen todellakin niin, että EU:n perusoikeus eli tavaroiden vapaa liikkuvuus ei merkitse demareille mitään? Wallinheimo kysyy.

Tänään #NORMIPERJANTAI -aiheena tavaroiden vapaa liikkuvuus EU:ssa. On EU:n perusoikeus, mutta tuntuu aiheuttavan ongelmia Suomessa, ja meille nauretaan nyt jo EU:ssa. Nyt #etämyynti kuntoon, hallitus. Ei ole edes se kuuluisa ”muutaman tunnin työ”. @kokoomus auttaa tarvittaessa. pic.twitter.com/38LMt2fw5J — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) February 5, 2021