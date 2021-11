Miksi on parempi elää? Twitterissä kerättiin syitä

Mitä kertoa mieleltään murtuneelle nuorelle? Nuorisolääkäri pyysi joukkoapua.

Tamperelainen nuorisolääkäri kertoi twitterissä istuneensa mieleltään murtuneen nuoren kanssa potilashuoneen lattialla. He olivat miettineet, miksi on parempi elää eikä jatkuvasti yrittää tappaa itsensä.

Lääkäri pyysi apua. Löytyisikö somesta muutama kymmenen hyvää syytä lisää?

Pyyntö sai aikaan vastausten tulvan niin, että niitä riittää monelle kuukaudelle:

– Yhteisölliset tapahtumat. Joukko ihmisiä kokoontuu tekemään jotain yhdessä.

– Kun tilanne on (omasta mielestä) aivan toivoton, ei paljoa lohduta että joku tulee sanomaan että joskus voi vielä tapahtua jotain kivaa. Konkreettiset ja varmat asiat ovat parhaita.

– Tuoksu tuomen, huuto pääskysen – kevät tulee vielä ja sitä kannattaa odottaa.

– Ihmiset välittävät, vaikka kaivon pohjalla ollessaan sitä ei ehkä mitenkään jaksa uskoa.

– Jos eilen ja toissapäivänä maailma oli harmaa, se ei kuitenkaan tarkoita että huomennakin olisi. Aivomme vain väittävät niin, mutta eivät ne sitä tiedä.

– Kysyisin mieluummin, että minkälaista haluaisit elämäsi olevan ettei susta tuntuis siltä, että on parempi päästä siitä pois ja kuuntelisin niitä.

– Sellainen sääntö on olemassa, että kun voi huonosti, ei saa tehdä mitään tärkeitä päätöksiä.

– Koiran/kissan silittely lisää mielihyvähormoneja. Voi tietty tuntua keppoiselta ohjeelta hyvin syvissä vesissä, mutta kyllä eläimillä useimmiten on jollakin lailla helpottava vaikutus.

– Kuolleena ehtii olla kyllä. Nyt voi elää, kun on saanut siihen mahdollisuuden.

– Mä ehkä lähtisin keskustelusta minkälaisen elämän hän haluaisi itsellään nähdä, vaikka 10v päästä.

– Luonnon muutokset, leppeät ilmat ennen sumun laskeutumista, aamusumu

– Jos tämä ihana nuori lähtee liian aikaisin pois, se voi vaikuttaa monenkin ihmisen kohtaloon. Jokainen hymy kadulla, kohtaaminen kaupassa saman tuotteen edessä, jokainen meistä vaikuttaa muidenkin elämään.

– Olisi jäänyt monta seikkailua välistä ja useampi unelma toteutumatta, jos olisin uskonut pelkästään sairauden värittämiä ajatuksiani.

– Kukaan ei koe maailmaa kuten hän. Hän on ainutkertainen ja sellaisena yhtä suuri ihme kuin kaikki muutkin maailman ihmeet.

– Itse pysyin joten kuten pinnalla aikoinaan sillä, että tiedostin sen olevan sairauden mikä ”puhui päässäni” kuolemasta, ettei ne ajatukset loppujen lopuksi olleet edes minun.

– Sä tulet muuttamaan monien ihmisten loppuelämän paremmaksi.

– Tämäkin mustista mustin hetki menee vielä ohi ja huomaat, että ihan joka hetki ei enää satu ja sulla on vielä paljon rakkautta annettavana & saatavana.

Olen istunut tänään potilashuoneen lattialla ja miettinyt mieleltään murtuneen nuoren kanssa, miksi on parempi elää eikä jatkuvasti yrittää tappaa itsensä. Keskustelu jatkuu taas huomenna. Voitko auttaa – josko keksittäisiin yhdessä muutama kymmenen hyvää syytä. #10syytäelää — Miila Halonen-Saari (@Miila1) November 3, 2021