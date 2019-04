Petri Sarvamaa: Miksi näistä vaiettiin?

Petri Sarvamaa on Euroopan parlamentin jäsen ja budjettivaliokunnan 1. varapuheenjohtaja.

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP ei noussut puolustamaan eurooppalaista oikeusvaltioperiaatetta.

Korruptio, poliittinen ajojahti ja järjestelmällinen EU:n perusarvojen rikkominen. Näiden ei tulisi kuulua Euroopan unionin jäsenmaiden sanavarastoon, mutta ne kuvaavat valitettavasti Romanian tämänhetkistä tilannetta.

Romanian sosialistihallitus on rikkonut viime aikoina räikeästi oikeusvaltioperiaatetta ja muita EU:n perussopimuksen mukaisia arvoja. Hallitus on muuttanut omavaltaisesti maan rikoslakia, mikä on lisännyt oikeuslaitokseen kohdistuvaa poliittista painostusta sekä heikentänyt tuomareiden ja syyttäjien riippumattomuutta. Lisäksi hallituksen jatkuvat pyrkimykset korruption laillistamiseksi ovat räävitön loukkaus länsimaisten demokratioiden arvoja vastaan.

Hallitus haastoi Euroopan komission perusteettomasti oikeuteen helmikuussa 2019 syyttäen komissiota Romanian oikeusvaltiotilannetta käsittelevän raportin väärentämisestä. Maan johto on myös ehdottanut korruptoituneen sosialistipuolueen varapääministeriä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi.

Sosialistihallitus yritti myös aktiivisesti estää romanialaisen Laura Kövesin nimittämisen Euroopan pääsyyttäjäksi tekaisten perättömiä syytöksiä, jotka johtivat lopulta oikeustoimiin Romaniassa. Euroopan parlamentti tukee Kövesin ehdokkuutta, ja on äimistynyt Romanian hallituksen toimista.

Kövesi toimi viiden vuoden ajan Romanian korruptiontorjuntaviraston johtajana, ja hänen todettiin edistäneen ennennäkemättömästi Romanian korruptionvastaista taistelua. Pelko liian tehokkaasta hallituksen toimiin puuttumisesta sai kuitenkin sosialistihallituksen syrjäyttämään Kövesin ennenaikaisesti tehtävistään virastossa.

Nämä esimerkit ovat valitettavasti vain jäävuoren huippu Romanian sosialistihallituksen tyranniassa. Lisäksi Euroopan parlamentin sosialistimepit ovat järjestelmällisesti ja sokeasti tukeneet sosialistihallituksen linjaa kaikissa Romaniaan liittyvissä päätöksissä. Viimeksi maanantaina 8.4.2019 sosiaalidemokraatit ympäri Eurooppaa äänestivät talousarvion valvontavaliokunnassa Romanian varapääministerin nimittämisen puolesta.

Kokoomusmeppinä en voi hyväksyä tällaista missään olosuhteissa. Puolueuskollisuus ei voi olla EU:n perusarvojen ja oikeusvaltioperiaatteen polkemisen yläpuolella.

Toimin Euroopan parlamentin pääneuvottelijana budjettilaissa, jonka avulla voidaan sulkea EU:n rahahanat oikeusvaltioperiaatetta rikkovilta jäsenmailta. Olen myös parlamentin pääneuvottelija kriittisessä päätöslauselmassa koskien Romanian oikeusvaltioperiaatteen tilaa. EPP-ryhmän puheenjohtajana talousarvion valvontavaliokunnassa olen toiminut aktiivisesti Romanian hallituksen toimia vastaan.

Mutta mitä teki Antti Rinne, kun SDP:n sisarpuolueen johtama hallitus Romaniassa toimi ja toimii edelleen EU:n jäsenmaiden yhteisiä arvoja vastaan? Ei yhtään mitään.

SDP:n periaateohjelman mukaan sosialidemokratian päämääränä on vapaa, tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta. On täysin ristiriitaista, että SDP ei noussut äänekkäästi puolustamaan oikeusvaltioperiaatetta puoluetovereitaan vastaan Euroopan tasolla, vaan hyväksyi tilanteen näin vaalien alla. Pääministeripaikkaa itselleen havittelevan puolueen pitäisi nousta esiin ja kantaa vastuu Suomelle ja Euroopalle elintärkeässä kysymyksessä.

Petri Sarvamaa Petri Sarvamaa on Euroopan parlamentin jäsen ja budjettivaliokunnan 1. varapuheenjohtaja.