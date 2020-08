”Miksi lietsot luokkataistelua, pääministeri Sanna Marin?”

Paula Risikon mukaan hallituksen johdossa ’tilannetaju petti ja pahasti’.

Kokoomuksen kansanedustaja Paula Risikko hämmästelee tiedotteessaan pääministeri Sanna Marinin (sd.) lauantaisia puheita Ylen Ykkösaamussa.

Paula Risikon mukaan pääministeri ”lietsoo puheillaan tunkkaista luokkataistelua, jolla Suomi ei takuulla nouse koronan aiheuttamista talousvaikeuksista”. Tiedotteen otsikossa Risikko kysyy ”miksi lietsot luokkataistelua, pääministeri Marin?”.

Risikon mukaan yritysten syyttäminen osoittaa arviointikyvyn puutetta.

– Pääministeriltä petti tilannetaju ja pahasti. Nyt ei tarvita yritysten syyttelyä, vaan on katsottava peiliin. Onko Suomesta rakennettu maata, johon kansainvälisten yritysten kannattaa investoida? Ministereiden jatkuvat veronkorotuspuheet ja utopistiset haaveilut kuuden tunnin työajasta eivät herätä luottamusta. Suomi tarvitsee realismia ja yritykset ennakoitavuutta, Paula Risikko sanoo.

– Nyt on käytävä rehellistä ja avointa keskustelua Suomen kilpailukyvyn haasteista. Pääministerin olisi syytä kuunnella elinkeinoelämän näkemyksiä. Ihmisellä on yksi suu ja kaksi korvaa. Niitä on käytettävä samassa suhteessa.

Kansanedustaja katsoo, ettähallituksen on tehtävä hartiavoimin töitä sen eteen, että Suomi on vetovoimainen paikka investoida. Hän harkitsisi laajapohjaisen kriisikokouksen koollekutsumista ratkaisemaan Suomen kilpailukyvyn haasteita.

– Ilman investointeja työpaikat uhkaavat kadota. Nyt ei ole aikaa ideologiselle luokkataistelulle. Pohjalaisella maalaisjärjellä yritysten etu on työntekijöiden etu – ja työntekijöiden etu on yritysten etu. Ja yritysten ja työntekijöiden etu on tietenkin koko Suomen etu. Tämä on hyvä pitää mielessä.