”Miksi kukaan ei kysy, mitä Antti Rinteen malli maksaa?”

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskarin mukaan edessä on mielenkiintoinen kevät sote-lakien saavuttua.

– Minustakin uudistus on aivan välttämätön, mutta nyt on hyvä syvällisesti käydä läpi sisältöjä. Vaihtoehto ei ole (SDP:n puheenjohtaja) Antti Rinteen esittämä ajattelu, että hän kyllä hyväksyy 18 maakuntaa, mutta ei kilpailun avaamista ja sitä kautta parhaiden käytäntöjen löytämistä, kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari toteaa eduskuntaviestissään.

– Miksi kukaan ei kysy, kuinka paljon tällainen Antin esittämä malli maksaa, Jaskari kysyy.

Hallitus antoi eduskunnalle torstaina kaksi lakia, lakiesityksen sote-palveluiden valinnanvapaudesta ja maakuntauudistuksen täytäntöönpanoon liittyvän esityksen.

– Huvittavaa oli se, että minulta kysyttiin jo päivää ennen papereiden saapumista mediassa, että kannatanko hallituksen esitystä. Ainakin minä haluan vielä rauhassa lukea lopullisen hallituksen esitys -tekstin. Siksi sanoin, että haluan kyllä ensin tutkia ja sitten hutkia – mikäli siihen on tarvetta, Jaskari toteaa.

– Totta kai minulla on jo paljon ennakkotietoa esityksen sisällöstä ja useita kokouksia on läpikäyty tässä vuosien aikana. Mutta usein pienetkin yksityiskohdat ratkaisevat ja nyt on aika olla pikkutarkka.

Jaskarin mielestä on hienoa, että uudistuksen avulla ala vihdoinkin aidosti avautuu kilpailulle.

– Kilpaillun rahan osa kasvaa 5,4 miljardiin euroon (sote-kokonaisuus on 18 miljardia euroa). Olisi hienoa, mikäli ihmiset ymmärtäisivät, että reilu kilpailu synnyttää uusia ideoita ja parempaa palvelua.

– Siitähän tästä on kyse – paremmista palveluista ihmisille. Uskon vahvasti, että ihmiset huomaavat muutoksen positiivisesti. Tämä korostuu erityisesti perusterveydenhuollossa, jossa otetaan käyttöön laaja valinnanvapaus.

Jaskarin mukaan huolestuttavaa on se, jääkö erikoissairaanhoidossa reilun kilpailun ulkopuolelle paljon sellaisia toimintoja, jotka sinne kuuluisivat.

– Käytämmekö veronmaksajien rahoja tehottomasti?