”Miksi kovapalkkaisille pitäisi maksaa lähes tuplakorotukset?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rakennusliiton puheet työnantajien heikennysesityksistä ovat Rakennusteollisuuden mukaan propagandaa.

Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan Rakennusliiton torstaina alkava lakko vaikuttaa laajalti koko rakentamiseen. Lakko sulkee seitsemän yrityksen valmisbetonin ja betonielementtien tuotannon käytännössä lähes kuukaudeksi. Yritysten tuotanto vastaa yli puolta elementtien ja lähes kahta kolmannesta valmisbetonin tuotannosta.

Lakon seuraukset rakentamiselle ovat RT:n mielestä kohtalokkaat. Runkovaiheessa olevien rakennusten aikataulut sotkeutuvat, ja lakko aiheuttaa huomattavasti lakkopäivien määrää suurempia viipeitä valmistumiselle. Betonituotannon kapasiteetin käyttöaste on huipussaan, eikä viipeitä saada RT:n mukaan kiinni moneen kuukauteen.

– Rakennusteollisuus on tarjonnut samantasoista palkkaratkaisua kuin miljoona yksityisen sektorin palkansaajaa on jo hyväksynyt. Rakennusliitto haluaa rikkoa yleisen linjan. Rakennusliiton julkisuudessakin esittämät puheet työnantajien heikennysesityksistä ovat pelkkää propagandaa. Kyse on puhtaasti rahasta, RT:n työmarkkinajohtaja Tapio Kari arvioi.

Sovittelijan johdolla käydyissä neuvotteluissa tapahtui RT:n mukaan keskiviikkona hienoista edistymistä, mutta edellytyksiä sovintoesityksen antamiselle ei ollut.

– Rakennusliitto on tähän saakka tarjonnut työnantajalle vain yhtä vaihtoehtoa: suostumista muihin palkansaajiin verrattuna kaksinkertaisiin palkankorotuksiin. On hyvin vaikea ymmärtää, miksi kovapalkkaisille rakennusmiehille pitäisi maksaa lähes kaksi kertaa suuremmat palkankorotukset kuin muilla teollisuuden aloilla tai esimerkiksi matalamman palkkatason naisvaltaisilla aloilla, Kari toteaa.

Lakkoon osallistuu reilusti yli tuhat työntekijää, mutta lisäksi rakennusliikkeet joutuvat jalkauttamaan tuhansia rakennustyöntekijöitä, joiden työ estyy ja joiden palkanmaksu joudutaan sen vuoksi keskeyttämään.

Työpaikoilta kuuluu RT:n mukaan jo huolestuttavia viestejä Rakennusliiton toimitsijoiden ja luottamusmiesten toiminnasta, kun työhaluisia ja lakkoon haluttomia painostetaan osallistumaan lakkoon.

– On valitettavaa, että osa toimitsijoista ja luottamusmiehistä on valmis heittämään romukoppaan sivistyneet toimintatavat ja palaamaan vuosikymmenten takaisiin käyttäytymismalleihin. Jokaisella on vapaassa demokratiassa oikeus osallistua tai olla osallistumatta lailliseen lakkoon ilman että hänet leimataan julkisesti, Kari muistuttaa.

Osapuolet jatkavat keskusteluja huomenna torstaina.



Lue myös:

Rakennusteollisuuden lakko alkaa torstaina