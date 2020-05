”Miksi koko maata pidetään koronapihdeissä?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Heinonen vaatii alueellisia koronarajoituksia koko maan kattavien rajoitusten sijaan.

Kokoomuksen kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan vastaava Timo Heinonen vaatii koronarajoitustoimien purkamisesta alueellisesti.

Yle uutisoi perjantaina, että Suomessa 11 sairaanhoitopiirin alueella on raportoitu toukokuussa kuun puoliväliin mennessä enimmillään viisi tartuntaa. Pohjois-Karjalassa, Itä-Savossa ja Ahvenanmaalla tartuntoja ei ole toukokuussa paikannettu lainkaan. Viimeisimmästä kirjatusta tartunnasta on kulunut näissä maakunnissa jo kolmisen viikkoa.

– Pitää kysyä, että mikä on peruste pitää yllä poikkeusoloja ja valmiuslakeja tai saatikka rajoitustoimia, jos tautia ei enää ole, Heinonen kysyy.

Heinosen mielestä rajoittamistoimia on syytä jatkaa niillä alueilla, missä tartuntoja on edelleen selvästi muuta maata enemmän. Suomessa oli perjantaihin mennessä todettu 6 228 koronavirustartuntaa. Tapauksista 4 662 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

– Vaikea ymmärtää, että koko maata pidetään samoissa koronapihdeissä tällaisessa tilanteessa, Heinonen ihmettelee.