”Miksi ketään kiinnostaisi taikausko?” Syöpäsolujen tappajasolut tulevat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kehon immuunijärjestelmä pystyy tuhoamaan syöpäsoluja uuden hoitomenetelmän avulla.

Viime vuosikymmeninä kehitetystä CAR-T-soluhoidosta on toivottu uutta asetta syöpäsairauksia vastaan.

Kyseessä on täsmälääke, joka valmistetaan potilaan omista imusoluista. Niitä muokataan laboratoriossa tunnistamaan esimerkiksi leukemiasolun pinnalla olevaa rakennetta. Syntyvän reaktion myötä halutut solut saadaan tuhottua.

Nature-tiedelehden mukaan kaksi ensimmäistä CAR-T-menetelmällä hoidettua potilasta ovat edelleen terveenä 12 vuoden jälkeen. Vuonna 2010 hoidon saaneen Doug Olsonin verinäytteistä löytyy edelleen immuunisoluja, jotka partioivat syöpäsolujen varalta.

Haasteena on, että hoito on kallista, riskialtista ja teknisesti vaativaa. Sitä käytetään yleensä viimeisenä keinona, jos muut hoidot eivät ole tehonneet. Alussa vain 25–35 prosenttia CAR-T-hoitoa saaneista leukemiapotilaista saavutti täyden remission, mutta tehoa on saatu lisättyä viime vuosien aikana.

Toistaiseksi ei ole selvää, tuhoutuivatko kaikki syöpäsolut heti hoidon alkuvaiheessa, vai ovatko CAR-T-menetelmällä muokatut solut jatkaneet niiden tuhoamista ennen kuin ne saavuttavat testeissä havaittavia määriä.

Tutkijat ovat pyrkineet laajentamaan hoitomahdollisuuksia myös kiinteisiin kasvaimiin. Niiden mikroympäristö on yleensä kehittynyt häiritsemään immuunisolujen normaalia toimintaa.

CAR-T-menetelmää käytettiin tammikuussa onnistuneesti sydämen arpikudoksen tuhoamiseksi, mistä voi olla tulevaisuudessa apua sydänsairauksien hoidossa.

Lastenlääkäri Visa Honkanen arvioi, että syöpäsoluja tuhoavien T-solujen käyttö voi yleistyä jo lähitulevaisuudessa, mikä myös laskisi hoidon kustannuksia.

– Kun tällaista tehdään oikeasti, miksi ketään kiiinnostaisi taikausko, Honkanen tviittaa.