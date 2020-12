”Miksi keskusta meni panttivangiksi vasemmistohallitukseen?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan Li Anderssonin esitys johtaisi pääomien pakoon Suomesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä hämmästelee vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin ehdotusta, jonka mukaan verotuksen painopistettä tulisi siirtää nykyistä enemmän omaisuuden suuntaan.

Anderssonin mukaan ”oikeudenmukaisuusremontti” voisi sisältää esimerkiksi pääomatulojen verottamisen progressiivisesti.

Markku Eestilä pitää ministerin avausta ainakin osittain julkisuustemppuna. Muutos johtaisi toteutuessaan pääomien pakoon Suomesta.

– Se on varma, että lähtee ja paljon eli ministerin ulostulo on suoraan sanottuna käsittämättömän typerä avoimessa maailmassa. Mutta näillä jutuilla pääsee – ainakin hetkeksi – julkisuuteen pääministeri [Sanna] Marinin (sd.) isosta varjosta. Poliitikkohan on kalamiestäkin kateellisempi toisen poliitikon medianäkyvyyden suhteen. Tämä älyvapaa ulostulo sen todistaa, Markku Eestilä kirjoittaa Facebookissa.

– On taas pakko kysyä, miksi keskusta meni omin jaloin panttivangiksi tällaiseen vasemmistohallitukseen, Eestilä kysyy.

Kansanedustajan mukaan on kaksi syytä, miksi eripurainen nykyhallitus ei hajoa.

– Keskusta on valmis antamaan missä tahansa periksi, että saa maakuntahallinnon, vaikka tynkäsellaisen. Toinen syy on se, että ministeriauton takapenkki on maailman vahvin tunnettu liima. Sieltä ei ministeri lähde pois kuin ulosvetäjällä, Markku Eestilä sanoo.