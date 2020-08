”Miksi kapasiteettia ei laitettu kuntoon ennen toista aaltoa?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mia Laiho ei ole vakuuttunut hallituksen toimista.

Kansanedustaja Mia Laiho (kok.) on huolissaan koronan toiseen aaltoon varautumisesta. Laiho on eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja.

Laiho ei ole vakuuttunut perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) toiminnasta koronaepidemian hoidosta vastaavana ministerinä. Laihon mukaan sosiaali- ja terveysministeriö on hukannut kesällä aikaa, kun sen olisi pitänyt varautua väistämättömään koronan toiseen aaltoon.

– Jo keväällä oli selvää, että koronakriisin hoito edellyttää laajaa ja toimivaa testausta. Hallituksen oma testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategia uhkaa epäonnistua heti koronan toisen aallon alettua, sillä koronatestaus on pahasti ruuhkautunut ja perheet ja työpaikat ovat pulassa.

– Miksi kapasiteettia ei ole laitettu kuntoon ennen toista aaltoa? Miksi hallitus toimii vasta pakon edessä, Laiho kysyy tiedotteessaan.

Laihon mukaan Sanna Marinin (sd.) hallitus ja etenkin ministeri Kiuru ovat kompastelleet pitkin kevättä ja kesää epidemian leviämisen estämisessä. Hänen mukaansa hallitus on herännyt vasta viiveellä, kun kansa, oppositio ja media ovat vaatineet toimia.

Esimerkkeinä Laiho mainitsee lentokentän ja muun rajaliikenteen tilanteen, suomalaisten yritysten ja työpaikkojen pelastamisen, koronatestausmäärien nostamisen, hoitojonoihin puuttumisen sekä uusimpana maskisuosituksen.

– Koska hallitus on toiminut aina viime tingassa, on pitänyt tehdä rajuja toimenpiteitä, joiden hintalappu on ollut valtava. Ne ovat jättäneet jälkeensä työttömyyttä, hoitovelkaa, mielenterveysongelmia ja miljardien edestä velkaa tuleville sukupolville. Ennakoivalla, määrätietoisella ja ripeällä toiminnalla olisi voitu välttää inhimillistä kärsimystä sekä pelastaa monta työpaikkaa ja yritystä, sanoo Laiho.

– On jopa arvioitu, että hallitus Marinin johdolla odottaa tietoisesti, että kansa vaatii toimia ja toimii vasta sitten. Ulospäin viivyttely saattaa näyttää harkinnalta. Suomalaisilla on kuitenkin oikeus luottaa siihen, että maan hallitus toimii jo ennen kuin tilanne on riistäytymässä käsistä. Presidentti (Sauli) Niinistön ehdottamaa koronanyrkkiä olisi tarvittu kipeästi ennakoimaan ja reagoimaan nopeammin muuttuviin tilanteisiin, Laiho sanoo.

Laihon mukaan Suomella ei ole enää varaa sulkea koko yhteiskuntaa, kuten keväällä. Myös valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) korosti ensi vuoden budjettia esitellessään, että toinen aalto on estettävä, koska Suomella ei ole varaa tämän vuoden kaltaiseen epidemian aiheuttamaan alijäämään, Laiho toteaa tiedotteessaan.

Hallituksen lisätalousarvioiden jälkeen valtion kuluvan vuoden alijäämä on nousemassa 19 miljardiin euroon.

– Hallituksen toimien puute uhkaa tulla kalliiksi. Vaikuttaa pahasti siltä, että hallitus ei ole ottanut opiksi kevään virheistä. Ministeri Kiuru, nyt on aika skarpata, Laiho päättää.