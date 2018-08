Miksi ihanteena on ylijäämäinen budjetti?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajan mielestä uutisointi tukee ’hegemonistista talouskäsitystä’.

Vasemmistoliiton Veronika Honkasalo on twiitannut Helsingin Sanomain jutun valtion velkaantumisesta nousukauden huipulla.

– Jäin pohtimaan, miksi ihanteena näissä yhtä hegemonista talouskäsitystä tukevissa jutuissa on usein se että budjetti olisi ylijäämäinen, Veronika Honkasalo kirjoittaa.

– Ei valtio tai kunta ole yritys, jonka tulisi tehdä voittoa vaan niiden tulee turvata ihmisten palvelut ja hyvinvointi.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen vastasi.

– Ihanne ei ole, että budjetti olisi ylijäämäinen vaan että tulojen ja menojen ura on sellainen, että menot ja tulot ovat yli ajan (pitkän ajan) tasapainossa ja että kansalaisten hyvinvointi maksimoituu. Juuri nyt ylijäämä olisi tarpeen koska edessä hoivamenojen kasvu 2020-luvulla, Juhana Vartiainen toteaa.

Ekonomisti Olli Kärkkäisen vastauksen mukaan ”talouspolitiikan varsinainen tavoite ei ole tasapainoinen budjetti, vaan yhteiskunnan hyvinvointi. Budjetointi on vaan yksi keino sen saavuttamisessa. Muitakin mittareita on toki hyvä käyttää, mutta etenkin pitkän aikavälin budjettirajoitteet on syytä päätöksissä huomioida”.

Veronika Honkasalon mukaan ”ihanne olisi ettei tehtäisi sellaista politiikkaa joka synnyttää tarvetta esimerkiksi toimeentulotuelle ja asumistuelle ja leikkaa ennaltaehkäisevistä palveluista, jolloin tarve korjaaville paisuu ja menot kasvavat”.

– Hyvinvointivelan käsite olisi tärkeää ottaa mukaan talouskeskusteluun, Honkasalo toteaa.

Hyvinvointivelalla on vasemmistossa tarkoitettu ”velkaa” tai pikemminkin vähennyksiä erilaisissa julkisissa menoissa.

