Miksi hallitus otti ravintolat hampaisiinsa? ”Näennäistä ja tehotonta”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen Timo Heinosen mukaan hallitus turvautuu näennäisiin koronatoimiin, jotka iskevät monelle alalle.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen syyttää pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen olevan menettämässä otteensa ja myös luottamuksensa koronavirusepidemian hoidossa.

Kansanedustaja arvostelee blogissaan hallitusta poukkoilevasta päätöksenteosta ja politikoinnista asiantuntijoiden kuuntelemisen sijaan.

– Alkuun toimia hoidettiin hyvin ja asiantuntijoiden esityksiin nojautuen, mutta nyt koronan pitkittyessä on vasemmistohallituksen koronapöytiin tullut vahvasti mukaan politiikka ja lähes kaikkia päätöksiä edeltää pitkät ja riitaisat poliittiset neuvottelut. Asiantuntijoiden esityksiä ei siis noudateta vaan tehdään omia linjauksia ja usein vahvalla ideologialla maustettuna, Timo Heinonen sanoo.

– Ja niin kuin asiantuntijatkin ovat todenneet, niin usein toimet näennäisiä itse pandemian hoidon näkökulmasta ja vähän sellaista ”tehdään nyt jotain, että näyttää, että tehdään”. Ja vieläpä yleensä tämä hallitus hampaisiinsa näissä toimissa haluaa ottaa yrittäjät ja erityisesti ravintola-alan ja myös tapahtuma-alan ja elokuvateatterit, hän jatkaa.

Timo Heinosen mukaan nämä ”näennäiset ja tehottomat” toimet ovat olleet itse toimialoille äärimmäisen raskaita ja jopa kohtalokkaita. Hän kuvailee ravintola- ja matkailualan olevan syvässä kyykyssä. Kansanedustajan mukaan työpaikkoja on jo menetetty pysyvästikin.

– Ja nyt, kun Marinin hallitus keskustan tuella sivuutti jälleen terveysasiantuntijoiden suositukset ja halusi pitää myös ruokaravintoloiden rajoitukset tiukkoina, niin tuho pahenee, Heinonen lataa.

Hänen mukaansa ruokaravintoloiden olisi vähintään pitänyt saada olla auki puolille öin.

– Myös kulttuuri- ja tapahtuma-ala ja sekä urheilu ovat tukalassa tilanteessa. Ja myös harrasteliikunta kuten kuntosalit yms. Nämä olisi pitänyt pitää auki koko ajan koronaturvallisesti ja viimeistään nyt avata. On mahdoton ymmärtää, että tällainen hyötyliikunta on haluttu laittaa kokonaan kiinni. Ja myös nuo urheilusarjat ja tapahtuma-ala. Hintalappu on valtava ja henkisesti vielä suurempi, Timo Heinonen sanoo.

Hän vaati päättäjiä kuuntelemaan asiantuntijota, ja avaamaan kuntosalit, teatterit, kulttuuritapahtumat ja ruokaravintolat.

– Toimet kohdistettaisiin niin, että niillä olisi oikeasti vaikutusta koronan näkökulmasta eikä enää ideologisesti muutamaa alaa alati kurittaen.