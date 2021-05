”Miksi hallitus hidastelee korruption torjuntaa?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomi on Slovenian ohella ainoa Euroopan syyttäjänviraston jäsen, joka ei ole nimittänyt pysyviä syyttäjiä sen käyttöön.

Euroopan parlamentin jäsen ja talousarvion valvontavaliokunnan varapuheenjohtaja Petri Sarvamaa (kok.) vaatii Suomen hallitusta nimittämään välittömästi pysyvät syyttäjänsä uuteen Euroopan syyttäjänvirastoon (EPPO).

Virasto on perustettu tutkimaan ja nostamaan syytteitä EU:n budjettiin liittyviä talousrikoksia vastaan.

EPPO:n johtaja Laura Kövesi kuvasi keskiviikkona Financial Times -lehdessä Suomen hitautta ”erittäin huonoksi signaaliksi.” EPPO:n toimintaperiaatteena on, että jokainen osallistuva jäsenmaa nimittää syyttäjänsä yhteiseen palvelukseen. Näin varmistetaan viraston tehokkuus ja riippumattomuus.

– Suomi on Slovenian ohella ainoa EPPO:n jäsenmaa, joka ei ole nimittänyt pysyviä syyttäjiä syyttäjänviraston käyttöön. Viraston tehtävänä on torjua unioniin kohdistuvia vakavia talousrikoksia, korruptiota ja estää veronmaksajien varojen väärinkäyttö. Tämän tulisi olla korkealla hallituksen tärkeyslistalla. Nyt ei siltä näytä, Petri Sarvamaa toteaa tiedotteessa.

EPPOn on tarkoitus keskittyä suuriin kavalluksiin ja petoksiin, jotka tapahtuvat jäsenmaissa tai ylittävät niiden rajat. Europarlamentaarikon mukaan viraston vastuu kasvaa elvytysrahaston käyttöönoton myötä.

Suomen passiivisuus hämmentää

Petri Sarvamaa painottaa, että tulevina vuosina on erittäin tärkeää seurata tarkasti elvytysrahaston miljardien käyttöä jäsenmaissa.

– Rahat on ohjattava oikeisiin käyttökohteisiin, eikä puliveivaamista voida suvaita. Tämän vuoksi syyttäjänvirasto on tarpeellinen lisä EU:n petoksentorjunta-arsenaaliin. Siksi en voi kuin ihmetellä, kuinka passiivinen Suomi on ollut viraston pystyttämisessä. Eikö meidän intresseissämme ole pyrkiä EU:n varojen mahdollisimman oikeaan ja tehokkaaseen käyttöön, Sarvamaa kysyy.

EU:n nykyinen petoksentorjuntavirasto OLAF tutkii myös korruptiotapauksia, mutta pystyy vain suosittamaan jäsenmaita nostamaan tapauksista syyte. EPPO voi sen sijaan aloittaa toimivaltuuksillaan syyteprosessin kavaltajia ja varojen väärinkäyttäjiä kohtaan myös kansallisissa tuomioistuimissa.

– Onko tosiaan niin, että Suomen hallitus jättää tieten tahtoen nimittämättä omat syyttäjänsä, samalla kun puhumme kovasti korruption vähentämisestä, veronmaksajien varojen oikeasta ja tehokkaasta käytöstä sekä elvytyspakettieurojen tarkasta kohdentamisesta? Nyt olisi syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen ja osallistua toimintaan täysipainoisesti välittömästi, Sarvamaa sanoo.