”Miksi emme hakisi juuri nyt Naton jäsenyyttä?”

Kokomuksen Janne Heikkisen, Atte Kalevan ja Petri Sarvamaan mukaan palovakuutusta ei enää saa, kun talo palaa.

Suomen Nato-jäsenyydestä on Oulun kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtajan Janne Heikkisen ja varakansanedustaja Atte Kalevan sekä kokoomuksen europarlamentaarikko Petri Sarvamaan mukaan aloitettava vihdoin vakava keskustelu.

– Turvallisuustilanne Itämeren alueella on viime vuosien aikana heikentynyt. Venäjä on toiminnallaan halunnut osoittaa, että sillä on legitiimi oikeus valvoa aluetta: uudet pitkän kantaman ohjukset muun muassa Kaliningradin alueelle, varuskuntien vahvistaminen lähialueillamme ja sotilaskoneiden lennot ilman transpondereita ovat osa valituista toimenpiteistä, kolmikko toteaa Verkkouutisille lähettämässään lausunnossa.

He kysyvät, ”miksi ihmeessä emme hakisi juuri nyt Nato-jäsenyyttä”.

– Jäsenyys länsimaisessa puolustusyhteisössä on kuin palovakuutuksen ottaminen: sitä kun ei myönnetä siinä vaiheessa, kun lieskat jo kärventävät nurkkia.

Heikkisen, Kalevan ja Sarvamaan mukaan Suomi on ilmaissut heikentyneestä turvallisuustilanteesta huolimatta vahvasti, ettei liittyminen Natoon ole ajankohtaista ja että nykyisin on käytössä paras mahdollinen turvallisuusratkaisu.

– Jos Suomen linja on paras puolustuksellinen valinta, kun meillä on yhteinen pitkä raja Venäjän kanssa, kuten Virollakin, eikö Baltian maiden, erityisesti naapurimme Viron, kannattaisi luopua Nato-jäsenyydestään, Heikkinen, Kaleva ja Sarvamaa kysyvät ironisesti.

– Kuvitellaan tilanne, jossa Viro jättää puolustusliiton. Voiko kukaan parhaalla tahdollakaan väittää, että Viron turvallisuustilanne tällä muutoksella kohenisi? Että Viroon kohdistuva painostus vähenisi? Että Venäjä parantaisi suhteitaan Viroon, koska Viro olisi poistanut heihin kohdistuvan uhan rajoiltaan, he jatkavat.

– Vai olisiko pikemminkin luultavaa, että Viro tuntisi itsensä yksinäiseksi ja että painostus sitä kohtaan lisääntyisi? Olisiko maa konfliktitilanteessa ilman turvatakuita paremmassa asemassa kuin osana puolustusyhteisöä?

Heikkinen, Kaleva ja Sarvamaa eivät myöskään allekirjoita haikailuja Naton korvaavasta EU-pohjaisesta puolustusyhteisöstä tai puolustusliitosta Ruotsin kanssa.

– Tämä vakava keskustelu on vihdoinkin aloitettava: Suomen kansalla on oikeus odottaa ja velvollisuus vaatia päättäjiltä avoimuutta, johtajuutta ja johdonmukaisuutta.