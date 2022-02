Miksi ehdotatte toimeentulotukea sähkölaskuihin, ministeri?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Annika Saarikon mukaan perusturvan vahvistaminen on oikeaa politiikkaa.

Eduskunnan välikysymyskeskustelussa polttoaineen hinnoista kokoomuksen Timo Heinonen totesi ministeri Antti Kurvisen (kesk.) olleen oikeassa sanoessaan, että jääkiekon olympiakulta piristi. Heinosen mukaan kuitenkin jo heti maanantaina hallituksen politiikka taas masensi meitä suomalaisia.

Timo Heinonen siteerasi valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) lausuntoja ajaltaan peruspalveluministerinä.

– Te totesitte: ”Toimeentulotuki on nöyryyttävä ja pitää poistaa”. Se on nöyryyttävä, ja se pitää poistaa — näin totesitte 2018. No nyt kun energiahinnat ovat korkealla, niin rahaministerinä te vastasitte: ”Vaikka toimeentulotuen avulla, jos muutoin ei ole mahdollisuutta kotia pitää lämpimänä”, Timo Heinonen siteerasi Annika Saarikon lehtilausuntoja.

– Mikä teidän ajatuksenne tässä nyt näin on muuttanut, että te ratkaisuksi ihmisten sähkölaskuihin, ruokaan, elämiseen osoitattekin nyt tätä toimeentulotukea, Heinonen kysyi.

KAnsanedustajan mukaan kokoomus on esittänyt sähköveron puolittamista, jota hän tarjosi käyttöön.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi vastauksessaan olevansa edelleen sitä mieltä, että ”perusturvan vahvistaminen juuri tämän hallituksen linjan mukaisesti on oikeaa politiikkaa”.

– Perusturvan vahvistaminen, jotta yhä harvempi joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Mutta koska järjestelmästä ei tule kerralla täydellinen, on oikein, että suomalaiset ovat asuinpaikasta riippumatta yhdenvertaisessa asemassa, ja hallitus selvensi omalla ohjeistuksellaan, että toimeentulotuen piiristä voi esimerkiksi ylikorkeaan sähkölaskuun saada avustusta riippumatta siitä, missä päin asuu, Annika Saarikko sanoi.