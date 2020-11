Miksei ole jo käytössä? Tutkijat vaativat uutta korona-asetta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsalaistutkijat painottavat, että immuunijärjestelmä tarvitsee tiettyjä ravintoaineita.

Örebron yliopiston lääketieteen professori Susanne Bejerot ja tutkija Mats Humble vetoavat Ruotsin terveysviranomaisiin, että maassa annettaisiin suositus D-vitamiinilisän käytöstä koronaepidemian lieventämiseksi.

Bejerot ja Humble huomauttavat, että moni maa suosittaa kansalaisiaan ottamaan D-vitamiinilisää suojaksi koronavirustartunnalta. Heidän mukaansa Ruotsissa ei kukaan ole ottanut vastuuta vastaavasta suosituksesta.

− Olemme koronapandemian toisessa aallossa. Kuten monet virusinfektiot, covid-19 on levinnyt huomattavasti vähemmän kesällä, mutta nyt talvikausi on täällä. Rokotetta odotellessa on keskusteltu muun muassa sulkutoimista ja suusuojaimista, Bejerot ja Humble kirjoittavat Expressenin Debatt-kirjoituksessaan.

− Haluamme tuoda esiin toisen toimenpiteen pandemian lieventämiseksi. Immuunijärjestelmä tarvitsee tiettyjä ravintoaineita, mikä samalla tarkoittaa, että ravintoaineen puutteesta heikentynyttä immuunijärjestelmää voidaan parantaa lisäämällä tuota ainetta.

Bejerotin ja Humblen mukaan tasapainoinen ruokavalio sisältää tarpeeksi useimpia ravintoaineita, mutta poikkeuksia on, ja niistä yksi on D-vitamiini.

D-vitamiinin katsotaan vaikuttavan immuunijärjestelmään vahvistamalla ja tasapainottamalla sen eri osia. Alhainen D-vitamiinipitoisuus on yhdistetty moniin sairauksiin. Tutkimukset osoittavat Bejerotin ja Humblen mukaan, että D-vitamiinilisä suojaa infektioilta, jos henkilöllä on D-vitamiinin puute.

Tutkijat painottavat, että yli 75-vuotiaat tarvitsevat D-vitamiinia muita enemmän ja kärsivät usein D-vitamiinin puutoksesta. He huomauttavat, että vanhuksilla on suurempi riski vakavaan covid-infektioon kuten myös muilla D-vitamiinin puutoksen riskiryhmillä. Muita puutoksen riskiryhmiä ovat tummaihoiset, ylipainoiset ja vammaiset henkilöt.

− Viisitoista tutkimusta eri maista osoittaa, että matala D-vitamiinipitoisuus lisää vakavien sairauksien ja kuoleman riskiä covid-19-infektiota sairastavilla. Yli kymmenen vuoden ajan olemme toistuvasti todenneet, ettei yksikään viranomainen ota vastuuta D-vitamiinin puutoksesta korkean riskin ryhmissä.

Myös Suomessa on keskusteltu D-vitamiinin hyödyistä. Verkkouutiset uutisoi tässä professori Juhani Knuutin näkemyksistä. Hänen mukaansa varsinaista tutkimusnäyttöä D-vitamiinin hyödyistä koronaviruksen hoidossa ei ole, mutta valtaosassa tutkimuksista on havaittu, että koronaviruspositiivisilla on matalammat D-vitamiinipitoisuudet kuin vertailuryhmällä.

Knuuti muistuttaa, että D-vitamiinitaso ei ole todennäköisesti keskeisin riskin määrittäjä eikä sen vuoksi D-vitamiinikaan tulle olemaan mikään ”taikaluoti” koronaviruksen hoidossa. Kysymys lienee hänen mukaansa lopulta ainoastaan suurentuneesta riskistä.