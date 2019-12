Mikko Savola: Huhut ovat vaikeuttaneet al-Holin kysymystä

Keskustan kansanedustaja kehottaa välttämään politikointia ja tekemään päätökset faktojen pohjalta.

Keskustan kansanedustaja Mikko Savolan mukaan on selvää, että al-Holin kaltaisessa herkässä kysymyksessä yksityiskohdat eivät voi olla julkisia.

– Julkisuudessa esiintyneet, monin paikoin väärätkin tiedot ja huhut ovat osaltaan vaikeuttaneet vaikean asian käsittelyä. Päätökset on tehtävä olemassa olevien tosiasioiden pohjalta. Meidän päättäjien vastuulla on luottaa lakiin, viranomaisten toimintaan ja antaa oikeaa tietoa. Vetoan, että emme politikoisi näin vakavalla asialla. Tässä meillä jokaisella tässä salissa on vakava vastuu, Mikko Savola sanoi keskustan ryhmäpuheenvuorossa eduskunnan välikysymyskeskustelussa.

Hän myönsi, että viestinnässä on ollut prosessin aikana parannettavaa ja että asia on näyttänyt sekavalta ulospäin.

– Kysymys al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta on olosuhteet huomioiden vaikea ja oikeudellisesti monitahoinen. On ollut perusteltua varautua kaikkiin mahdollisiin kehityskulkuihin. Suomen perustuslaki ja kansainväliset sopimukset velvoittavat viranomaisia turvaamaan hengenvaarassa ja hädässä olevan lapsen perusoikeudet. Viranomaisten vastuulla on ollut selvittää se, miten leirillä olevia suomalaislapsia voitaisiin auttaa, Savola totesi.

Keskustan eduskuntaryhmän kanta on, että terroristijärjestöön kuuluminen, avustaminen tai ihmisten rekrytointi on säädettävä vaalikauden aikana rikokseksi. Vastaava lainsäädäntö on jo laadittu Ruotsissa.

Tahtotila on auttaa lapsia

Mikko Savola huomautti puheenvuorossaan, että jo viime vaalikaudella kriminalisoitiin matkustaminen terroristisessa tarkoituksessa ja hyväksyttiin tiedustelulainsäädäntö, joka antaa viranomaisille uusia työkaluja terrorismin torjumiseksi.

– Poliittisesti vastuulliselta hallitukselta on odotettava turvallisuusnäkökohdat huomioivaa selkeää ja yhtenäistä toimintaa, joka perustuu kansainvälisiin sopimuksiin ja vallitsevaan lainsäädäntöön. Tämä antaa mahdollisuuden selkeyttää Suomen toimintalinja ja luo edellytykset antaa viranomaisille poliittinen tuki lakisääteisissä tehtävissään, Savola sanoi.

Hän pitää hallituksen periaatepäätöstä al-Holista selkeänä.

– Tahtotila on auttaa lapsia. He ovat joutuneet leirille ilman omaa syytään. Ratkaisuja tehtäessä tehdään saumatonta yhteistyötä lastensuojeluviranomaisten kanssa. Tämä on linjassa keskustan periaateohjelman kanssa. Siinä todetaan: ”Lapsella on omat vahvat oikeutensa, niistä suurin on oikeus turvalliseen elämään ja leikkiin”.

– Viranomaiset pyrkivät kaikin käytössä olevin tiedoin ja toimin huolehtimaan Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta. Tässä suojelupoliisin arvio on kriittisen tärkeä. Tavoite on turvata kaikissa tilanteissa lapsen etu. Myös muut Pohjoismaat ovat onnistuneet kotiuttamaan ainoastaan lapsia leiriltä. Miksi ei sitten Suomi, Savola kysyi.