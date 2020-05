Mikko Kärnän mukaan Maria Ohisalo on väärässä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja toteaa, että ministeri on väärässä väittäessään, etteivät poliitikot voi päättää Finnairin lentokohteita.

– Valitettavasti ministeri (Maria) Ohisalo (kesk.) on tässä väärässä. Valtio on edellyttänyt Finnairilta myös sitoutumista esimerkiksi päästötavoitteisiin. Aivan samalla tavoin valtio voi enemmistöomistajana edellyttää yhtiöltä strategista linjausta, jonka mukaisesti Finnairin on turvattava tarpeellinen lentoliikenne kaikille kotimaan kentille. Tämä voidaan vaikka kirjata yhtiöjärjestykseen mikäli niikseen tulee. Sitä voidaan sitten toki spekuloida, miten tämä vaikuttaisi yhtiön kurssiin. Tuskin kuitenkaan merkittävästi, kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) toteaa.

Hän sanoo jakavansa ministereiden Ohisalon ja Tytti Tuppuraisen (sd.) näkemyksen siitä, ettei Finnairin osakeannille voi esittää ehtoja. Sen sijaan Kärnä toteaa, että sille merkitseekö valtio osakkeita vai ei, voidaan asettaa ehtoja.

– Tottakai valtio voi ilmoittaa, että se merkitsee osakkeita vain tietyillä ehdoilla. Tässä täytyy nyt ylipäätään pohtia, kannattaako valtion enää edes tavoitella enemmistöomistajuutta Finnairissa, jos sitä ei muka kyetä millään tavalla hyödyntämään, Kärnä sanoo.

Hänen mielestään omistajan valtaa voitaisiin käyttää huomattavasti vahvemmin, mutta jostain syystä uskallus ei näytä riittävän tähän.

– Meidän on täysin välttämätöntä nyt koronakriisin keskellä yhdessä puolustaa koko maan lentoasemaverkostoa sekä kattavia yhteyksiä koko maahan. Se on kansantalouden kannalta järkevä ratkaisu, eikä suostuminen Finnairin ja Finavian haluamaan osaoptimointiin.