Mikko Kärnä: Vihreä ministeri jälleen hallitusohjelmaa vastaan

Keskustan kansanedustaja kehottaa pääministeriä keskustelemaan yhteisistä pelisäännöistä hallituksensa kanssa.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä hämmästelee ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) lausuntoja, joiden mukaan päätehakkuille voitaisiin asettaa ikärajat ja suoalueiden avohakkuut kieltää kokonaan.

– Ministerin lausunnot ovat yksiselitteisesti, jälleen kerran, hallitusohjelman vastaisia. Mistään tällaisesta ei ole sovittu. Pidän aivan käsittämättömänä, että ministeri tuo tällaisia avauksia julkisuuteen hallitusohjelman ulkopuolelta, Mikko Kärnä toteaa tiedotteessa.

Mikkonen totesi Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, ettei hallitus aio määritellä hakkuille tiettyä tasoa, vaan pyrkii kasvattamaan hiilinielua ja pitämään hiilivaraston suurena.

– On hyvä muistaa, että jos Suomen antamia kansainvälisiä ilmastositoumuksia ei pystytä täyttämään, voidaan joutua miettimään, joutuuko maksumieheksi valtio vai käyttäjä tai omistaja, ministeri sanoi.

Kärnä kehottaa pääministeri Antti Rinnettä (sd.) sopimaan hallituksensa kanssa yhteisistä pelisäännöistä, sillä ”tällainen ei voi jatkua”.

– Ministeri ei nyt selkeästi ymmärrä uutta rooliaan. Valtioneuvosto ei ole sama asia kuin vihreiden puoluevaltuuskunta, Mikko Kärnä jatkaa.

Kansanedustaja kertoo pitävänsä myös pian eduskuntaan saapuvaa ”avohakkuut historiaan” -kansalaisaloitetta hallitusohjelman vastaisena.

– Ministeri Mikkonen vaati avohakkuiden lopettamista valtion metsissä viime marraskuussa ja kansalaisaloitteella on vahva kannatus vihreiden keskuudessa. Se on kuitenkin hallitusohjelman vastainen ja se täytyy hylätä yhdessä. Vihreiden on nyt syytä orientoitua tähän, sillä tämä asia ei ole hallituksessa omantunnonkysymys, Mikko Kärnä sanoo.