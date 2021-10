Mikko Kärnä vaatii Saksalta sotakorvauksia

Kreikka on tehnyt vastaavan vaatimuksen Saksalle.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) vaatii, että Saksaan parhaillaan muodostettava uusi hallitus kirjaa hallitusohjelmaansa sotakorvausten maksamisen Suomelle Lapin sodasta. Kreikka on tehnyt vastaavan vaatimuksen Saksalle viime keväänä.

– Suomen tulisi olla nyt asiassa aktiivinen. Saksalaiset tuhosivat Lapin sodassa tuhansia taloja, lautoja, navettoja, saunoja, kouluja, kirkkoja, kauppoja, kunnantaloja, rautatietä, siltoja, losseja, metsiä, varastoja ja maapohjaa. Vahinkoa kärsivät niin yksityiset kuin koko yhteiskuntakin.

Kärnän mukaan vahinkojen määräksi on arvioitu erilaisissa tutkimuksissa 0,68-1,1 miljardia euroa.

– Mielestäni miljardin euron korvausvaade Saksalle olisi perusteltu. Sodasta on kulunut 77 vuotta emmekä ole saaneet senttiäkään korvauksia mistään. Asia on syytä nyt nostaa tapetille. Miljardin korvaussumma on muutenkin Saksan kokoiselle valtiolle suolarahaa ja moraalisesti tämä on enemmän kuin oikein.

Kärnä vaatii, että mikäli Saksa ei oma-aloitteisesti maksa korvauksia, on Suomen nostettava Saksaa vastaan kanne tuomioistuimessa.

– On oikein ja kohtuullista vaatia tuhon aiheuttajalta korvauksia. Suomen onkin toimittava nyt täsmälleen samalla tavoin kuin toinen EU jäsenvaltio Kreikka. Parasta toki olisi, että Saksa päättäisi hoitaa tämän asian oma-aloitteisesti ja tekisi tätä kautta nyt lopullisen tilin menneisyytensä kanssa. Ulkopoliittisen johdon tulisi nostaa asia välittömästi neuvotteluihin Saksan kanssa, Kärnä esittää.