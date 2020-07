Mikko Kärnä: Sopu EU:n elpymisrahastosta Suomen etu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustaedustajan mukaan ratkaisua elpymispaketista ei voida hakea keinolla millä hyvänsä.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä toteaa, että ratkaisun löytäminen EU:n elpymispaketin osalta on Suomen etu, vaikkakaan tätä ratkaisua ei voida hakea keinolla millä hyvänsä.

Kärnä painottaa, että neuvotteluissa on noudatettava perustuslakivaliokunnan asettamia kriteerejä ja estettävä liittovaltiokehitys.

Monivuotisen rahoituskehyksen (2021-2027) sitomista elpymispakettineuvotteluihin Kärnä pitää ikävänä poliittisena pelinä.

– Näiden kahden kokonaisuuden sitominen yhteen on tehnyt neuvotteluista Suomen osalta huomattavasti vaikeampia. Mielestäni neuvottelut molemmista kokonaisuuksista olisi tullut käydä erikseen. Suomen ei tule hyväksyä ratkaisua, jossa häviäisimme merkittävän osuuden maatalous- ja aluekehitystukia sen kustannuksella, että elpymispaketti liikahtaa toivomaamme suuntaan, Kärnä toteaa tiedotteessa.

– On aivan selvää, että Eurooppa tarvitsee elpymispaketin muodossa tai toisessa. Sen kaatuminen kokonaisuudessaan ei palvelisi kansakuntamme etua pitkällä tähtäimellä. Reunaehtoja on kuitenkin noudatettava, ja viime kädessä päätökset ovat eduskunnan käsissä.

Kärnä arvioi, että paineet paketin synnyttämiseksi ovat äärimmäisen kovat.

– Eurooppa natisee valitettavasti liitoksistaan ja EU-kriittiset populistit jakavat kansalle vapaasti väärää viestiä. Mikään unioni ei tietenkään ole ikuinen tai sementoitu, mutta jokaisen tulisi aidosti arvioida mitä tarkoittaa, jos EU kaatuisi lähiaikoina sisäiseen nahisteluun.

Hänen mukaansa siinä ei välttämättä menisi edes pelkkä unioni, vaan samalla myös yhteiset sisämarkkinat ja samalla pönkitettäisiin Kiinan sekä Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikkaa.

– Jos olisin aikanaan saanut äänestää Suomen EU-jäsenyydestä, olisin äänestänyt sitä vastaan. Nyt kun kuitenkin olemme osa unionia, on meidän pyrittävä menestymään sen osana ja otettava jäsenyydestä hyvät asiat irti.

– Taloudellinen hyvinvointimme on hyvin riippuvainen muista jäsenmaista, mutta nyt on kuitenkin uskallettava pelata kovaa peliä loppuun saakka sekä synnytettävä ratkaisu, jonka kanssa voimme elää ja joka hyödyttää meitä pitkällä tähtäimellä. Tämä ei ole JAA- tai EI-äänestys, vaan tässä on todella monia sävyjä. Ratkaisun sävyt eivät voi kuitenkaan olla sellaisia, että ne vievät meitä kohti EU-liittovaltiota.