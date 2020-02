Mikko Kärnä perui puheet erostaan – näin hän sanoi

Viime viikolla keskustan kansanedustaja uhkasi perustaa oman eduskuntaryhmän.

Verkkouutiset uutisoi keskiviikkona 29.1.2020 keskustan kansanedustaja Mikko Kärnän tiedotteesta.

Kärnä totesi tiedotteessaan harkitsevansa eroa keskustasta, mikäli Paavo Väyrynen palaa puolueen jäseneksi. Kärnä totesi erotessaan perustavansa uuskekkoslaisen eduskuntaryhmän.

Maanantaina Paavo Väyrynen ilmoitti paluustaan keskustaan

Mikko Kärnä toteaa nyt Iltalehdelle, ettei hän eroa keskustasta. Kärnän mukaan hän hyväksyy Väyrysen rivijäsenyyden, mutta ”yön yli nukuttuani en aio (erota puolueesta)” .

Kansanedustaja Kärnän 29.1.2020 lähettämä tiedoteteksti kuului kokonaisuudessaan näin:

”Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä ilmoittaa harkitsevansa eroa keskustasta, mikäli Paavo Väyrynen palaa puolueeseen ja hyväksytään sen jäseneksi. Väyrynen kertoi tänään, että aikoo kertoa suunnitelmistaan ensi maanantaina.

– Minä puolestani aion harkita eroa puolueesta, mikäli Väyrynen palaa keskustaan. Keskustalla ei ole mitään tarvetta tällaiselle pelurille, joka edustaa vain ja ainoastaan itseään. Väyrynen on oman elämänsä supersankari ja olemme kaikki nähneet, millaisen tuloksen tuollaisella toiminnalla saa vaaleissa: nollatuloksen. Hän on myös viimeisinä vuosina aiheuttanut keskustalle mittaamatonta haittaa. En itse todellakaan toivota Väyrystä avosylin takaisin, vaan hänet tulisi käännyttää ovelta.

Kärnä toteaa, että puolueella tulisi olla mahdollisuus valita omat jäsenensä ja haittaa aiheuttaneiden henkilöiden uusi jäsenyys tulisi kyetä estämään.

– On vakava ongelma, jos puolue ei voi valita omia jäseniään tai jos se ei kykene suoraan erottamaan henkilöitä. Jos Väyrynen otetaan takaisin tekemään politiikkaa keskustan riveissä, ei se tule tuomaan meille yhtään lisää kannatusta. Päinvastoin, se romahduttaa jäljellä olevankin lopullisesti. Kyse on myös uskottavuudesta ja jos puolueen uskottavuus menee, ei paljoa jää enää jäljelle.

Mikäli Kärnä eroaisi keskustasta, hän perustaisi eduskuntaan uuskekkoslaisen eduskuntaryhmän.”

Suosittelen sitä sinulle. On hyvin epäkohteliasta väittää toisen sanoneen jotain sellaista, mitä hän ei ole sanonut. Luulen että oikeasti ymmärrät mikä ero on ilmaisuilla "eroan" ja "harkitsen eroavani". Silti twiittailet höpöjä. — Mikko Kärnä (@KarnaMikko) February 3, 2020