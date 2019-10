Kansanedustaja aloitti kampanjan ”vegaanihumputusta” vastaan.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) kutsuu suomalaiset joukolla mukaan viettämään ”tuontilihatonta talvea”. Kärnä on käynnistänyt asiasta kampanjan sosiaalisessa mediassa.

– Tuontilihattoman talven ajatus on siirtyä käyttämään pelkästään kotimaisia lihatuotteita. Kotimaisen lihan valinta lautaselle on aina ekoteko kun sitä verrataan ulkomaiseen. Nykyään tämä on myös helppoa, kun alkuperän ilmoittaminen on pakollista niin kauppojen lihajalosteissa kuin ravintoloissakin, Kärnä kertoo tiedotteessa.

– Suomalaisen lihan positiiviset ympäristövaikutukset ja nurmiviljelyn merkitys maamme maataloudelle on nostettava rohkeasti esille kaiken tämän vegaanihumputuksen keskellä, Kärnä jatkaa.

Kärnä hämmästelee myös Helsingin vihreiden huomenna järjestettävää tapahtumaa ”Punkkua ja politiikkaa: hiilineutraali Helsinki ja Suomi”.

– Mikäli Helsingin vihreät todella haluaisivat edistää hiilineutraaliutta, joisivat he tilaisuudessaan punaviinin sijaan kotimaista maitoa tai olutta. Punaviinillä on merkittävät ympäristövaikutukset ja yhdestä tonnista viinirypäleitä saadaan vain 700 litraa viiniä. Olen itsekin punaviinin ystävä, mutta on vastuutonta markkinoida sen avulla tapahtumaa, jossa tavoitellaan hiilineutraaliutta. Suomalaisen maidon ja panimotuotteiden puolustamisen tulisi sen sijaan olla yhteinen asia.

Kärnä haastaa etenkin vihreät mukaan tuontilihattoman talven viettoon.

– Toivottavasti vihreätkin lähtevät nyt myös joukolla mukaan tuontilihattomaan talveen ja puolustamaan kotimaista maataloustuotantoa.