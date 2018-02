Mikko Kärnä: Keskustan tilanne on oudompi kuin tv-sarjassa

Keskustan kansanedustaja kehottaa Paavo Väyrystä irtautumaan kansalaispuolueesta.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) ilmoittaa olevansa ”äärimmäisen pettynyt” europarlamentaarikko Paavo Väyrysen toimintaan.

– Olen todella pettynyt, että puolueemme kunniapuheenjohtajaksi valittu henkilö käyttäytyy tällä tavoin ja menee niin pitkälle, että perustaa kilpailevan puolueen, jonka aikoo viedä eduskuntavaaleihin. Samaan aikaan yritetään kuitenkin haastaa Juha Sipilää keskustan puheenjohtajuudesta. Edes suositun House of Cardsin käsikirjoittajat eivät pysty kirjoittamaan tällaisia juonenkäänteitä, Kärnä toteaa tiedotteessaan.

Väyrynen pohti presidentinvaalien vaalivalvojaisissa Iltalehdelle, ettei puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä ole halunnut keskustella hänen kanssaan kahteen vuoteen. Kärnän mielestä tilanteessa ei ole mitään outoa.

– Keskusta ei keskustele omista linjauksistaan myöskään vihreiden tai vasemmiston kanssa. Miksi ihmeessä sen pitäisi keskustella omasta linjastaan kansalaispuolueen kanssa? Kyllä se vain niin on, että jos dialogia halutaan, niin Väyrysen on itsensä nöyrryttävä hakemaan sitä ja irtauduttava kansalaispuolueesta. Keskusta tarvitsee nyt rakentavia voimia, eikä tällaista hajaannusta jota virheellisin perustein alkiolaiseksi julistautunut Väyrynen tarjoaa.

– Paavohan on pikemminkin kokoomuslainen monarkisti, mutta hänen maailmassaan on vain yksi itsevaltias ja se on Paavo itse, Kärnä toteaa.