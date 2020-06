Mikko Kärnä: Keskustan on aika radikalisoitua

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan kansanedustaja ilmoittaa olevansa käytettävissä puoluekokouksessa.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) ilmoittaa olevansa käytettävissä varapuheenjohtajaksi keskustan puoluekokouksessa syksyllä.

– Lopullinen päätös ehdokkuudesta on keskustan kenttäväen käsissä. Mikäli joku piiri tai piirit päättävät minua ehdokkaakseen esittää, olen mukana kisassa, hän sanoo blogikirjoituksessaan Uudessa Suomessa.

Kärnän mukaan keskusta herättää nyt aivan liian vähän positiivisia tunteita. Tämän muuttamiseksi tarvitaan hänen mukaansa aivan uutta ajattelua ja toimintatapoja.

– Nyt on keskustaradikalisoitumisen aika, sillä muuten me kuihdumme pois. Jokaisen poliitikon tai menestyvän poliittisen liikkeen tehtävä on herättää tunteita; puolesta ja vastaan.

Puolueen johto ja koko puoluekenttä ovat Kärnän mukaan hokeneet vaaleista saakka, että puolueen linjaa tulee ”kirkastaa”.

– Minäkin. En vain ymmärrä, kuinka se tapahtuu jos jatkamme tätä asioiden hoitamista kuten aina ennenkin hallituksessa ollessamme.

Hänen mukaansa puolueen kentän tulisi ”kritisoida, kyseenalaistaa, jopa haukkua, ja repiä vanhat toimintamallit palasiksi”.

– Keskustan kenttäväen tulisi nyt mielestäni suuttua, suorastaan raivostua.