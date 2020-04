Mikko Kärnä: Keskusta ei ole alkoholi- ja ravintolavastainen

Kansanedustajan mukaan muissa hallituspuolueissa pelataan ”härskiä peliä”.

Kansanedustaja Mikko Kärnä (kesk.) tyrmää väitteet, joiden mukaan hallituspuolue keskusta ei haluaisi tukea koronakriisistä kärsiviä ravintoloita ja panimoteollisuutta.

– Tämä väärä poliittinen viesti on mennyt hämmentävän hyvin läpi mediassa, vaikka totuus on täysin päinvastainen. Keskusta on ehdottomasti matkailu- ja ravintola-alan puolella sekä edellyttää, että sille osoitetaan tässä vaikeassa tilanteessa tukea, Kärnä sanoo tiedotteessaan.

– On tietysti aivan totta, että puolueessamme ja eduskuntaryhmässämme on erilaisia näkemyksiä alkoholipolitiikasta, mutta niin on myös jokaisessa muussakin puolueessa. Se on kuitenkin fakta, että tästäkin huolimatta koko eduskuntaryhmä haluaa yksimielisesti osoittaa tukea ravintola-alalle. Meistä se ei jää kiinni.

Kärnä on aikaisemmin esittänyt koronan painiville ravintoloille ja pienpanimoille alkoholin ulosmyynti- kotiinkuljetusoikeutta. Kärnän esitys on saanut tukea myös keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurviselta. Kärnän mukaan kyseessä on myös ryhmän enemmistön kanta. Alkoholi- ja ravintolavastainen puolue keskusta ei ole, Kärnä painottaa.

Keskusta haluaa ravintoloille oman tukipaketin.

– Haluamme erillisen tukipaketin, mutta hallituksessa neuvottelut yksityiskohdista ovat kesken. On äärimmäisen ikävää, että joku hallituskumppaneista, tai sellaisen edustajista, on päättänyt pelata härskiä poliittista peliä ja vuotanut aivan vääriä tietoja medialle.

LUE MYÖS: Juho Romakkaniemi: Tuhansia yrityksiä kaatuu hallituksen vuoksi