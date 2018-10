Mikko Alatalo paljastaa: Näin paljon Youtube ja Spotify maksavat minulle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Nettijätit eivät maksa, jo ihan periaatteesta.

Verkkouutiset kertoi torstaina taiteilija ja keskustan kansanedustaja Mikko Alatalon jättämästä kirjallisesta kysymyksestä. Siinä Alatalo haluaa toimia, jotta Youtube ja muut somejätit maksaisivat taiteilijoille nykyistä suurempia korvauksia eivätkä vain nauttisi ylisuurta ansaitsematonta hyötyä toisten tekemästä sisällöstä, erityisesti musiikista ja musiikkivideoista.

Mikko Alatalo on tunnetusti ollut pitkään Suomen suosituimpia artisteja. Spotifyn tilastoinnin mukaan Känkkäränkkää on kuunneltu palvelussa lähes 500 000 kertaa ja Ihmisen ikävä toisen luo -kappaletta yli 400 000 kertaa. Alatalon kappaleilla on viimeisen kuukaudenkin aikana ollut yli 50 000 kuuntelijaa. Spotifyssa vaikuttaa olevan saatavilla koko hänen laaja tuotantonsa.

Youtubessa suosituinta Alatalo-videota Ihmisen ikävästä on katsottu ja kuunneltu lähes 800 000 kertaa. Samalle tasolle ovat yltäneet kaksi muutakin hänen esitystään. Useita muita Alatalon kappaleita ja/tai esityksiä on katsottu ja kuunneltu Youtubessa 400 000-500 000 kertaa.

Kuinka paljon Youtube on maksanut korvauksia Mikko Alatalolle?

– Ei mitään, ei milloinkaan, Mikko Alatalo kertoo Verkkouutisille.

– Spotifylta tuli äsken kolmen kuukauden ajalta noin 250 euroa. He maksavat kuitenkin jotakin – eihän se hyvä ole, mutta edes jotakin. Se on ainoa nettiyhtiö, josta on tullut mitään.

Mikko Alatalo toivoo, että Youtuben kaltaiset somejätit antaisivat taiteilijoille edes pienen murun. Se ei tuntuisi niiden voitoissa, mutta Alatalo sanoo tietävänsä, että kyse olisi niille Pandoran lippaan avaamisesta: periaatekysymyksestä.

– Avoimen netin puolustajia on paljon. He kokevat, että tällöin puututtaisiin netin vapauteen, Alatalo kuvailee.

– Toisaalta olen minä itsekin käyttänyt Youtubea markkinointikanavana ilman mitään odotuksia. Se on tärkeä promovälineenä, myönnän, on siinä sekin puoli.

Alatalon mukaan pahinta kuitenkin on se, että joku kolmas osapuoli lataa Youtubeen musiikkia, ja käytännössä vain Youtube saa siitä mainostulot.