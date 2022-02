Mikael Pentikäinen: Terveysasemien ulkoistus lyhentää jonoja

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan palveluiden tuottajiksi yrityksiä ja järjestöjä julkisen toimijan rinnalle.

– Ulkoistetuilla terveysasemilla on lyhyimmät jonot, hän sanoo twiitissään.

Hän viittaa Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan pääkaupungissa hoitoon pääsee nopeimmin Ruoholahdessa ja Kannelmäessä, missä terveysasemat on ulkoistettu yksityisille toimijoille. Kaupungin omilla terveysasemilla kiireetöntä aikaa joutuu lehden mukaan pahimmillaan odottamaan 90 päivää.

– Tämän takia sote-palveluissa monituottajamalli on must ja kansalaisten ehdoton etu, Pentikäinen toteaa.

— Mikael Pentikäinen (@jmpentikainen) February 4, 2022