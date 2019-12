Mikael Pentikäinen: Riittävät digitaidot yrittäjän henkivakuutus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Google ja Yrittäjät kouluttavat pk-yrittäjiä digitalisaatioon.

Google ja Suomen Yrittäjät järjestävät digikoulutusta yrittäjille kymmenellä paikkakunnalla.

– Riittävät digitaidot ovat tämän päivän yrittäjän henkivakuutus, toteaa Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

74 prosentilla suomalaisyrityksistä on verkkosivut, 56 prosentilla sosiaalisen median kanava, 45 prosenttia käyttää pilvipalveluja ja 14 prosentilla on verkkokauppa. Tiedot käyvät ilmi syyskuussa julkaistusta Pk-yritysbarometrista.

– Asiakkaiden tavoittaminen ja palveleminen online-kanavissa on pk-yritystenkin suurin kasvun moottori ja keino uusien liiketoimintamahdollisuuksien luomiselle. Uuden teknologian käyttö on myös usein helppo keino parantaa pk-yritysten kannattavuutta, sillä se on nykyisin helposti saatavilla. Siksi digitaaliset perustaidot ovat jatkuvasti tärkeämpiä, kertoo Googlen maajohtaja Antti Järvinen.

Tämä ei Järvisen mukaan tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi oppia koodaamaan.

– On tärkeää, että voisimme parantaa ymmärrystä siitä, miten digitaalisuus ja teknologian mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhömme ja elinympäristöömme – ymmärryksen kautta muutokseen on helpompi suhtautua positiivisesti ja uusiin mahdollisuuksiin tarttua, Järvinen toteaa.

Googlen ja Suomen Yrittäjien maksuttomassa koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti yrityksen digiasioita, alkaen tuotekehityksestä ja aina tulosriville asti.

Koulutukset 10 paikkakunnalla:

11.12. Rovaniemi

12.12. Oulu

28.1. Kouvola

29.1. Joensuu

10.2. Jyväskylä

10.2. Tampere

11.2. Turku

17.3. Helsinki

18.3. Espoo

19.3. Hämeenlinna