Mikael Pentikäinen: Kaikki 45 sopimisen kieltoa pitää poistaa

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajan mukaan työelämän joustavuutta on merkittävästi lisättävä.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan sosiaalista pääomaa on vahvistettava määrätietoisesti tavalla, joka lisää joustavuutta ja osallisuutta ja mahdollistaa sopimisen myös liittovetoisen järjestelmän ulkopuolella.

− On olennaista mahdollistaa sopiminen kaikilla työpaikoilla, jos osapuolet sitä haluavat. On kohtuutonta edellyttää, että paikallinen sopiminen voi tapahtua vain liittovetoisesti työehtosopimusjärjestelmän kautta. Vapaassa yhteiskunnassa kaikilla pitää olla sopimisvapaus, Pentikäinen kirjoittaa Helsingin Sanomien julkaisemassa mielipidekirjoituksessaan.

Tämä edellyttää Pentikäisen mukaan, että työehto¬sopimuksista voidaan yhteisesti sopien poiketa.

− Sopimisen kiellot – kaikki 45 – pitää poistaa ja työelämän joustavuutta on merkittävästi lisättävä. Mikäli sopimiseen ei ole edellytyksiä, perusturvan antavat työehtosopimukset ja lainsäädäntö. Niihin voidaan kirjata esimerkiksi minimipalkat.

Tasaveroisen sopimisen mahdollistaminen ei ole Pentikäisen mielestä järjestäytymistä tai ammattiyhdistyksiä vastaan suunnattu toimi.

− Jos työyhteisön sosiaalinen pääoma on vahva, yhteisössä on myös sopimiseen vaadittavaa luottamusta, tietoa ja osaamista. Tätä on syytä vahvistaa lujittamalla henkilöstön roolia työpaikan päätöksenteossa ja yritysten hallinnossa – kullekin työpaikalle luontevalla tavalla, hän sanoo.

− Vahvaan sosiaalisen pääomaan kuuluu järjestäytyminen ja virkeä kansalaisyhteiskunta. Olennaista on kitkeä kaikki syrjintä, myös järjestäytymiseen perustuva, Pentikäinen lisää.

Suomessa on hänen mukaansa tapana puhua työmarkkinoiden uudistamisesta evoluutiona.

− Se tarkoittaa, että asiat etenevät liittojen tahtiin. Historia osoittaa, että tahti on verkkainen. Valitettavasti maailma ei odota. Globaalien arvoketjujen ja kovan kilpailun maailmassa työ etsiytyy sinne, missä se tuottaa tuloksia tehokkaimmin.

Jotta Suomi ja sen yritykset ovat menestyjien joukossa, Pentikäisen mielestä sosiaalista pääomaa pitää vahvistaa.

− On kyettävä aiempaa parempaan yhteistyöhön, ja luottamukselle on annettava enemmän tilaa, hän sanoo.