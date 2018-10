Mikael Pentikäinen: Ay-liike on jarruttanut työllisyyttä

Yrittäjien toimitusjohtajan mukaan korkea työttömyysaste tulee äärimmäisen kalliiksi.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisen mukaan irtisanomislaista on kehkeytynyt ay-liikkeelle arvovaltakiista, minkä vuoksi uudistukseen liittyvä substanssi on jäänyt vähemmälle huomiolle.

– Kyse on työllisyydestä. Suomessa on edelleen aivan liian alhainen työllisyys ja liian korkea työttömyys, vaikka tilanne on viime vuosina parantunut. Meidän on saatava työllisyysaste ensi vaalikaudella 75 prosenttiin ja 2020-luvun loppupuolella vielä lähemmäksi 80 prosenttia, Mikael Pentikäinen kirjoittaa blogitekstissään.

Pentikäinen huomauttaa korkean työttömyysasteen nielevän joka vuosi valtavasti voimavaroja, joita tarvittaisiin muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuksessa, ympäristönsuojelussa ja puolustuksessa. Pitkittynyt työttömyys voi myös aiheuttaa syrjäytymistä, joka pahimmillaan periytyy sukupolvelta toiselle.

– Irtisanomissuojan keventämisellä halutaan helpottaa työllistämistä erityisesti pienissä yrityksissä. Suomen yrityksistä 93,3 prosenttia on mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle kymmenen henkeä. Nämä kaikki olisivat kaavaillun lakimuutoksen piirissä.

– Suomen Yrittäjät on vakuuttunut siitä, että lakimuutos kannustaisi työllistämään enemmän. Se olisi selvä signaali siitä, että pienten yritysten työllistämisen riskiä halutaan madaltaa. Olemme arvioineet, että lakimuutos toisi 10 000–20 000 uutta työpaikkaa.

Ay-liike torjui lähes kaikki työmarkkinauudistukset

Pentikäinen viittaa Yrittäjägallup-kyselyyn, jonka mukaan työllistymisen riskin pienentäminen lisäisi yrittäjien rekrytointihaluja.

– Moni yrittäjä tekee tällä hetkellä pitkää päivää tai jättää tilauksia ottamatta, kun oma aika ei riitä eikä rekrytointeja haluta tehdä. Moni ostaa toisilta yrittäjiltä tai vuokraväeltä. On tietenkin myös paljon yrittäjiä, joita asia ei koske.

– Moni yksinyrittäjä on päättänyt, ettei palkkaa koskaan ketään: Jotkut haluavat toimia vain omin voimin. Jotkut taas kokevat, että työllistämisestä on liikaa vaivaa ja riski on liian suuri.

Pentikäinen toteaa ay-liikkeen torjuneen vaalikauden aikana monia tärkeitä työmarkkinauudistuksia, kuten paikallisen sopimisen laajentamisen ja työaikalain uudistamisen. Hallitus on näin ollen joutunut etsimään muita vaihtoehtoja työllisyysasteen nostamiseksi.

– Jos Suomi ei ole hyvä paikka yrittää, työllistää ja investoida, meille käy kansakuntana huonosti. Siksi on tärkeää edistää kaikkia uudistuksia, jotka kannustavat yrittämään ja työllistämään. Esillä oleva uudistus on yksi tällainen reformi.

Miksi irtisanomissuojan kevennys on tärkeä asia? Se on tärkeä, koska sen avulla rohkaistaan pieniä yrityksiä tarjoamaan enemmän työtä. Avaan asiaa blogissani. #yrittäjät #irtisanomissuoja https://t.co/UFmFs4vBaF — Mikael Pentikäinen (@jmpentikainen) October 9, 2018