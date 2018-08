Mikael Jungner: Näin Liike Nyt osallistuisi vaaleihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liike Nyt päättää eduskuntavaaleihin lähtemisestä syyskuussa.

SDP:n ex-kansanedustaja ja nykyisin Liike Nytin johtohahmoihin kuuluva Mikael Jungner kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan tavasta, jolla Liike Nyt osallistuisi eduskuntavaaleihin. Jungnerin ja Liike Nytin kansanedustajan Hjallis Harkimon mukaan päätös osallistumisesta vaaleihin tehdään syyskuussa.

Vaaleissa Jungnerin mukaan ”kyse on siitä, löytyykö tarpeeksi ehdokkaita”. Jungnerin mukaan Liike Nytin keskustelualustalle on tällä hetkellä rekisteröitynyt 11 000 käyttäjää, joista noin puolet on osallistunut keskusteluihin tai äänestyksiin.

– Tällä hetkellä kiinnostuneita ehdokkaita on tavattu Uudenmaan, Helsingin, Varsinais-Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Savo-Karjalan sekä Keski-Suomen vaalipiireissä.

Jos Liike Nyt lähtee eduskuntavaaleihin, muodostuu siitä sitoutumattomien ehdokkaiden vaalilista, jolla ei ole yhteistä ohjelmaa tai ideologiaa.

– Liike tarjoaa helpon tien vaaleihin niille, jotka haluavat ehdokkaaksi mutta ilman puoluejäsenyyttä tai ryhmäkuria. Tuo tapahtuu siten että kiinnostunut tulee mukaan Liikkeeseen ja kerää esimerkiksi eduskuntavaaleissa 100 kannattajaa, sekä perustaa valitsijayhdistyksen, Jungner kirjoittaa.

– Liikkeen eri ehdokkaat tekevät sitten keskenään vaaliliiton, jolloin Liikkeen kautta saa samat edut kuin mitä puolueet saavat ääntenlaskussa. Tosin ilman että tarvitsee liittyä mihinkään puolueeseen ja ilman että sitoutuu ryhmäkuriin. Sen sijaan toki lupaa kuunnella isoissa päätöksissä Liikkeen netin porukkaa.

Jungnerin mainitsemat ”samat edut” tarkoittavat suomalaisessa vaalijärjestelmässä sitä, että ehdokkaalle annettu ääni on samalla ääni myös tämän edustamalle puolueelle tai vaaliliitolle. Eduskuntavaaleissa kunkin vaalipiirin paikat jaetaan ensin vaaleihin osallistuneiden puolueiden ja vaaliliittojen välillä. Puolueen ja vaaliliiton sisällä paikat taas jaetaan ehdokkaiden henkilökohtaisten äänien suhteessa.