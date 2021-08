Mikael Jungner: Kadut pitäisi silentää sähköpotkulaudoille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kaupunginvaltuutetun mukaan kuopat ja kiveykset aiheuttavat vaaratilanteita.

Helsingin kaupunginvaltuutettu Mikael Jungnerin (liik.) mukaan kaupungin teitä tulisi kehittää sähköpotkulautojen toimintaedellytysten parantamiseksi.

– Onnettomuuksien välttämiseksi olisi syytä laittaa kaupungin katuverkko/pyörätiet sileämpään kuntoon. Kiveykset ja kuopat ovat vaarallisia pienipyöräiselle laudalle, hän arvioi yhteisöpalvelu Twitterissä.

Sähköpotkulaudoista on käyty kesän aikana jonkin verran julkista keskustelua, joka on painottunut niiden käytön aiheuttamiin loukkaantumisiin. Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) mukaan tärkein keino onnettomuuksien vähentämiseksi on saada ihmiset sisäistämään liikennesäännöt, ja kuinka vaarallista harkitsematon sähköpotkulautailu voi olla.

Jungner kertoo kokeilleensa lautoja aktiivisemmin muutaman viikon aikana.

– Sähköpotkulauta on kätevä väline liikkumiseen keskustassa.

