Mikael Hidén sote-uudistuksesta: Vaikeata on ja aika on vähissä

Valtiosääntöoikeuden professorin mukaan maku 2 -lakipaketin monet yksityiskohdat vaativat selventämistä.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kuuli tänään keskiviikkona valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita niin sanotusta maku 2 -lakipaketista eli maakuntien valvonnasta ja muista maakunnille annettavista tehtävistä.

Asiantuntijat olivat pidättyväisiä lausunnoissaan tiedotusvälineille.

– Tämä on konstikas asia. Riittääkö se lausunnoksi, valtiosääntöoikeuden emeritus professori Mikael Hidén kysyi hymyillen toimittajilta perustuslakivaliokunnan kokouksen jälkeen. Muut asiantuntijat eivät halunneet kommentoida asiaa.

Hidénin mukaan lakipaketissa ongelmallisinta on, mikä on maku 2 -lakipaketin suhde maku 1 -lakipakettiin ja minkälaista kummankin paketin sisältöjen yhtäaikaista tarkastelua tarvitaan, jotta siihen ei jää sisäisiä ristiriitoja.

– Monessa kohdassa on sellaista, joka vaatii muuttamista tai ainakin muuttamistarpeen pohtimista, Hidén sanoo.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee parhaillaan maku 1 -pakettiin perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella tehtäviä muutoksia. Maku 1 -paketti sisältää lain maakuntien perustamisesta ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä, valinnanvapaudesta ja palvelujen tuottamisesta.

Hidénin mukaan maku 2 -paketissa voi olla joissakin yksityiskohdissa jotakin, joka vaatisi korjaamista, mutta selvästä perustuslainvastaisuudesta ei kuitenkaan olisi kyse.

– Perustuslainkin kannalta olisi kuitenkin aiheellista tehdä monissa yksityiskohdissa selvennyksiä tai parannuksia, Hidén sanoo.

Maku 2 -paketti ei ole irrallinen maku 1 -paketista

Hidén lisää, että eduskunnassa toimitaan tällä hetkellä aikapulassa, kun vaalikausi on lopuillaan. Maku 2 -paketissa on yli 200 lakiehdotusta, ja se sisältää kaikkiaan lähes 2 000 sivua. Hidénin mukaan näin suuren lakipaketin kokonaisarvioiminen vaatii aikaa, jota ei ole paljon jäljellä.

– Haluan välttää ehdottomia ilmauksia, mutta kyllä aikaa on vähän ja töitä on aika paljon, mutta mikä tässä on ihan mahdotonta ja mikä ehkä jotenkin vielä mahdollista, niin…

Perustuslakivaliokunta on lähtenyt vastikään sote- ja maakuntauudistuksen ykköspaketista antamassa lausunnossa siitä, että jos maku 2 -pakettia ei saada säädetyksi, silloin tarvitaan korjauksia maku 1 -paketin lakeihin.

– Toisin sanoen maku 2 -paketti ei ole täysin irrallinen, että se voitaisiin rauhassa säätää tai jättää säätämättä, Hidén toteaa.

Olisiko vaalikauden tässä vaiheessa sote- ja maakuntauudistuksen säätämisessä syytä viheltää pilliin?

– Kyllä näin sanojia varmasti on, jotka katsovat, että aikapula on liian kova ja lakikokonaisuus ja pykäläkokonaisuus ja niiden keskinäisten riippuvuussuhteiden määrä on niin suuri, että sitä ei ehditä enää tässä vaiheessa viedä kunnialla läpi. Ymmärrän niitä, jotka tykkäävät, että tässä on hyvin suuri aikapaine nyt päällä, mutta jos joku kysyy minulta, onko se ehdottoman mahdotonta, ehkä mieluummin sanon, että vaikeata on ja aika on vähissä, Hidén vastaa.