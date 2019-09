”Mikään yritys ei pysyisi pystyssä julkisen sektorin palvelun tasolla”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Potilaat eivät voi lääkärin mielestä äänestää jaloillaan, kun kaikki kulut katetaan verorahoilla.

Lempääläläinen lääkäri pahoittelee tapauksia, joissa ensiavusta käännytettiin pois toisen kunnan asukkaita.

– Koska nytkin on lehteen tullut vain niin sanottu virallinen selitys, jossa ylilääkäri on kertonut, että henkilökunta oli menetellyt aivan oikein ja potilaat olivat väärässä paikassa, on minun vielä pakko kommentoida asiaa, lääkäri Jorma Lehtinen kirjoittaa Aamulehden mielipidekirjoituksessa.

– Olen jo pitkään luullut, että tällainen pompottelu on historiaa. Näköjään ei.

Lehtinen toteaa haluavansa kertoa, että ”varmasti monen muunkin kutsumuksesta alalla toimivan lääkärin mielestä tällainen toiminta tuntuu todella pahalta”.

– Vaikka kyseessä ei ollutkaan henkeä uhkaava tapaturma, olisi asiallinen hoito ollut hyvin pieni vaiva – näin aina ennen tapahtuikin,

Lehtisen mielestä muutos alkoi 1980-luvun lopulla, jolloin julkinen terveydenhoitosektori alkoi toimia ”yritysmäisesti”. Käynnit, toimenpiteet ja hoidot hinnoiteltiin ja budjetit laadittiin yritysmäisesti.

– Tosin tietenkin sillä erolla, että yritykset pysyvät pystyssä vain hyvällä palvelulla ja korkealla laadulla. Julkisella puolella jokseenkin kaikki kulut katetaan verorahoilla, jolloin potilaat eivät voi äänestää jaloillaan. Mikään oikea yritys ei pysyisi pystyssä kuvatunlaisella palvelulla, Jorma Lehtinen sanoo.

– Julkisella sektorilla eivät todellisuudessa kulut lisäänny yhtään, jos vieraspaikkakuntalainen hoidetaan, kuten esimerkkitapauksissakin olisi pitänyt tehdä. Varsinkin, kun muita potilaita ei ollut.