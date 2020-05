Mikä vakuutti hallituksen, että koulut ovat turvallisia?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja kysyy peruskoulujen avaamisesta epidemian aikana.

Kokoomuksen kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jonka mukaan torstaisesta koulujen avaamisesta koronaepidemian aikana ovat olleet huolissaan niin lasten vanhemmat kuin opettajatkin.

– Uusimpien tutkimusten mukaan täysin ristiriidatonta lapsia koskevaa koronatietoa ei ole. Julkisuudessa esillä olleet tutkimukset eri puolilta maailmaa samoin kuin lääkärit ovat olleet eri mieltä lasten tartuttavuudesta ja viruksen vaarallisuudesta lapsille, kysymyksessä todetaan.

– Saksalaisten ja sveitsiläisten tutkijoiden mukaan ihmisen elimistössä on yhtä paljon koronavirusta potilaan iästä tai oireista riippumatta. Heidän mukaansa lapset ovat yhtä tartuttavia kuin aikuisetkin samoin kuin, että lapset tartuttavat myös oireettomina. Edelleen vertaisarvioidun kiinalaistutkimuksen mukaan koulujen kiinni pitäminen hidastaa viruksen leviämistä jopa 40—60 prosentilla.

– Britannian viranomaiset ovat varoittaneet huhtikuun lopulla vakavasti sairaista lapsista, joilla havaittiin erikoisia ja mahdollisesti koronaan kytkeytyviä oireita, edustaja lisää.

Asianomaisen ministerin vastattavaksi Pihla Keto-Huovinen esittää neljä kysymystä. Ne ovat:

* Mitkä olivat ne seikat, jotka vakuuttivat hallituksen siitä, että koulujen avaaminen juuri nyt olisi turvallista ottaen huomioon, ettei lasten tartuttavuuden osalta ole ristiriidatonta tietoa tällä hetkellä?

* Mitkä ovat ne juridiset perusteet (viitattu taustamuistiossa 29.4.2020), joiden mukaan vuosiluokkien perusteella tehtävälle asteittaiselle kouluun palaamiselle ei hallituksen mukaan ollut mahdollisuuksia, sillä sallitumpaan avaamiseen on päädytty muun muassa Norjassa, jossa vain osa luokka-asteista on koulussa, jolloin on ollut tosiasialliset mahdollisuudet järjestää opetus väljemmin ja hygieenisemmin varmistaen turvallinen oppimisympäristö?

* Koska tilanne tartuntojen osalta myös eri puolilla Suomea on erilainen, niin olisiko ollut mahdollista tehdä alueellisia ratkaisuja, koska on aivan eri asia tartuntojen määriä katsottaessa, onko lapsen koulu Uudellamaalla vai jossain muualla päin Suomea?

* Onko hallitus miettinyt, että perusopetuslakiin lisättäisiin etäopetuksen mahdollisuus, jotta etäopetukseen voidaan siirtyä tarpeen niin vaatiessa ja tilanteisiin voidaan reagoida nopeammin, mikäli epidemia ryöpsähtää?