”Mikä sinä luulet olevasi?” – IL: Autovuokraamo raivostuttaa asiakkaita

Paku Kympillä -vuokraamosta on tullut kymmeniä valituksia kuluttajaviranomaisille.

Iltalehti uutisoi Paku Kympillä -autovuokraamon kiistanalaisista jälkilaskuista, jotka ovat suututtaneet vuokraamon käyttäjiä. Vuokraamo kiistää väitteet ja sanoo, että heidän ehtojaan noudattamalla välttyy ylimääräisiltä maksuilta.

Paku Kympillä on suosittu lyhytaikaisissa kuljetuksissa. Vuokraamo lupaa 10 eurolla tunnin ja 1,5 litraa per 10 kilometriä, joka on kuitenkin voinut muuttua satojen eurojen laskuksi. Eräs kuluttajariitalautakunnalle valittanut on saanut 65 euron laskun minuutin aikaylityksestä.

Asiakkaana ollut professori Atte Korhola sanoo IL:lle toimintaa törkeäksi jälkirahastukseksi. Auto oli rähjäinen, mutta hän kertoo suuttuneensa toden teolla vuokrauksen jälkiselvittelyissä.

Korhola palautti auton tuntia aiemmin. Vuokraamo peri 105 euron myöhästymis- ja lisäaikamaksua. Tämän jälkeen ”kohtuullistetussa” laskussa vaadittiin korvausta Uudenmaan ulkopuolelle ajamisesta. Lisäkuluja haluttiin kaikkiaan 360 euroa.

Viikko tämän jälkeen tuli tankkauslasku 189,81 euroa. Korhola kertoo kuitenkin palauttaneensa auton tankki piripintaan täytettynä.

Atte Korholan soitettua vuokraamoon vastasi asiakaspalvelunumerossa mies ”höpöhöpö! mikä sinä luulet olevasi” ja kehotti viemään asian ”vaikka kirkkokapituliin”.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonnan johtava asiantuntija Mikko Saastamoinen kertoo, että vuokraamoa koskien heille on tullut tänä vuonna noin 40 yhteydenottoa. Useimmat liittyvät tankkauksiin.

– Sen voin kuitenkin yleisesti todeta, että etenkin pakettiautojen vuokrakäytäntö on kirjavaa ja siellä on monenlaista toimijaa. Jotkin ehdot voivat olla kuluttajan kannalta kohtuuttomia. Jälkikäteen esitetyt vaatimukset ovat aina ongelmallisia, Saastamoinen sanoo IL:lle.

Paku Kympillä -vuokraamon toimitusjohtaja Hannu Tiila torjuu väitteet. Hänen mukaansa jotkut asiakkaat eivät ole noudattaneet vuokrausehtoja.

– Noin 30 prosenttia asiakkaista jättää tankkaamatta eli yrittää varastaa tai jättää autot seuraavien asiakkaiden tankattavaksi. Ohjeemme ja sääntömme ovat kuitenkin täysin selkeät, Hannu Tiila toteaa Iltalehdelle.