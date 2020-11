Mika Salminen Ylelle: Täysin pois tätä ei talven aikana saada

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

THL-johtajan mukaan tartuntojen lähteistä lähes puolet jää piiloon.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrän kasvu merkitsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan sitä, että ”jarrua pitää painaa”. Vaikka toimia kiristetäänkin, ei taudista kuitenkaan hänen mukaansa päästä eroon talven aikana.

Salminen kommentoi Ylelle Uudenmaan tiukentuvia koronatoimia. Ne ovat hänen mukaansa paikallaan ja vastaavat tällaista tilannetta varten suunniteltua.

Uudenmaan tartunnoissa on tapahtunut merkittävää kasvua viimeisen viikon aikana ja erityisesti yli 40-vuotiaiden tartunnat ovat lisääntyneet. Tämän on varoitettu johtavan sairaalahoidon tarpeen kasvuun.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kertoi tänään tiedotustilaisuudessa, että kaikki leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ja tähän liittyvät toimenpiteet on otettava käyttöön. Vapaavuoren mukaan Helsingin, Espoon ja Vantaan koronakoordinaatioryhmässä tullaan esittämään tällä viikolla kovia toimia. Käytännössä tämä merkitsee, että kaikki kaupunkien palvelutilat suljettaisiin, kaikki yleisötilaisuudet kiellettäisiin sekä toinen aste siirtyisi etäopetukseen.

THL:n Mika Salminen muistuttaa, ettei tilanteessa lähdetä tyhjästä vaan rajoituksia on päällä jo ennestään. Tässä tilanteessa korostuvat hänen mukaansa tietyt tartuntalähteet. Hänen mukaansa tartuntoja on tullut harrastuksista ja perhepiiristä.

Syksyn aikana tapahtuva epidemian kiihtyminen ja tartuntariskien kasvu on Mika Salmisen mukaan kuitenkin sellaista, että ihmisen on sille vaikea tehdä mitään. Vuodenaikaan liittyvää riskiä ei hänen mukaansa voi poistaa.

– Ei tämä odottamatonta ole, ja meidän täytyy olla siinäkin vähän realisteja, että ihan täysin tätä ei varmaan saada pois talven aikana. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tautia estettäisi.

Mika Salminen toivoo, että talvi silti jaksettaisiin.

– Se kesä tulee ja tilanne on sitten varmaan valoisampi.

THL-johtajan mukaan on mahdotonta tietää varmasti juuri ne kohdat, mihin rajoitustoimien pitäisi täsmälleen kohdistua.

– Meillä on tietoa siitä, mistä osa tartunnoista tulee, mutta sitten meillä on lähes puolet tapauksista, joista me emme tiedä, mihin ne liittyvät. Niihinhän ei voida täsmäiskuin puuttua. Silloin joudutaan menemään yleismalliin. Ihmisten väliset fyysiset kontaktit ovat niitä riskejä tuottaa tartuntoja, Salminen arvioi.