Mika Salminen Ylellä: Baareilla nyt tartunnoissa selkeä rooli

Ravintoloiden rajoitukset saattavat THL-johtajan mukaan kiristyä uudelleen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusosaston johtajan Mika Salmisen mukaan yökerhojen ja baarien osuus uusissa tartunnoissa on selkeä.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on edelleen nousussa. THL-johtajan mukaan tartunnat ovat peräisin paitsi Pietarista, myös paljon yökerhoista ja ravintoloista.

– Tässä on iso osa yhä näitä [Pietarin tartuntoja]. Sitten meillä on muutamia tällaisia alueellisia purskahduksia. Ja täytyy ikävä kyllä sanoa, että baareilla on tässä kyllä aika selkeä rooli. Siitä ei pääse mihinkään, Salminen totesi Ylen aamussa torstaina.

– Se on vaan selkeästi sellainen ympäristö, jossa tartunnat herkästi leviävät, Salminen toteaa.

Uusia tartuntoja kirjataan tänään torstaina hänen mukaansa noin 300.

THL-johtaja ounastelee, että joillain alueilla ravintolarajoitukset voivat jälleen tiukentua. Hallitus voi hänen mukaansa päättää asiasta jo tänään.

Tällä hetkellä ravintolat saavat olla normaalisti auki kaikkialla muualla paitsi Uudellamaalla, jossa baarit saavat olla auki yhteen.

Pietarista on tullut hänen mukaansa yhteensä noin 450 tartuntaa. Salmisen mukaan ensi viikolla selviää, mihin suuntaan kesän epidemiatilanne on menossa.