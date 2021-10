Mika Salminen IS:lle: Rajoituksia purettu ennenaikaisesti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ravintolarajoituksia on lähdetty tartuntojen torjunnan näkökulmasta purkamaan ennenaikaisesti, sanoo THL-johtaja.

Johtaja Mika Salminen sanoo Ilta-Sanomille, ettei Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ei ollut tyytyväinen päätökseen purkaa ravintolarajoituksia.

– Suoraan sanottuna ravintolarajoituksia on lähdetty tartuntojen torjunnan näkökulmasta purkamaan ennenaikaisesti ja ehkä vähän riskilläkin vapautettu. Ne olisivat saaneet jäädä vielä voimaan vähän pidemmälle. Meidän lausuntomme oli, että niitä olisi pitänyt vielä ylläpitää. Mutta hallitus päättää tietysti itse, mitä haluaa tehdä.

Salminen muistuttaa, että rokottamattomien riski joutua sairaalaan on Suomessa 17 kertaa korkeampi kuin rokotetuilla.

Hän perustelee THL:n kantaa sillä, että Suomi ei ole vielä saavuttanut 80 prosentin rokotekattavuutta ja monet ravintolat kuuluvat suurimman riskin kategoriaan koronatartuntojen kannalta.

– Se on vain fakta, että baarit ja ravintolat, joissa toiminta perustuu paljolti alkoholin myyntiin tai yökerhotyyppiseen toimintaan, ovat ympäristöinä riskialttiimpia. Jos siellä on rokottamattomia ja joukkoon sattuu joku, joka on tartuttava. Näistä olisikin ollut hyvä vielä pitää kiinni, kun meillä yhä edelleen tautia liikkuu, Salminen sanoo IS:lle.

Ravintoloiden rajoituksissa keskeiset epidemian vaiheetkaan eivät Salmisen mukaan enää kuvaa epidemiaa kovin hyvin, sillä ne on tehty erilaiseen tilanteeseen.

– Niiden pitäisi perustua siihen, miten paljon sairastuvuutta syntyy jollakin alueella.