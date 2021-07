Mikä Ruotsissa meni vikaan? Ampumisia jo eniten Euroopassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ruotsissa on viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut enemmän ampuma-aseisiin liittyviä kuolemia kuin missään muussa Euroopan maassa, uutisoi The Economist. Maa ohitti listalla Kroatian vuonna 2018.

Ruotsissa ammutaan jopa kaksi ja puoli kertaa enemmän ihmisiä kuin Euroopassa keskimäärin. Ammunnan uhriksi joutuva on yleensä 20-30 -vuotias mies.

The Economistin mukaan ampuma-aserikokset liittyvät useimmin huumekauppaan sekä pahoinvoivien, marginalisoitujen nuorten ja poliisin välisiin yhteydenottoihin.

Lehti nostaa esiin myös maahanmuuttajien epäonnistuneen kotouttamisen. Vuoden 2015 pakolaiskriisi on lisännyt ghettoutumista ja moni sosiaaliturvan varaan jäänyt nuori päätyy jäseneksi jengeihin, jotka sovittelevat erimielisyytensä aseilla.

Vaikka maan poliisien määrä on kokonaisuudessaan nousussa, huonompimaineisilla alueilla poliiseja nähdään entistä harvemmin. Joillakin alueilla jengit ovat ottaneet järjestyksen valvonnan poliisilta kokonaan haltuunsa.

Tilanne on johtanut myös poliisin tehokkuuden heikkenemiseen. Esimerkiksi vuonna 1980 Göteborgin poliisi ratkaisi 80 prosenttia kaikista murhista. The Economistin mukaan vastaava prosentti on tänä päivänä ainoastaan 20.