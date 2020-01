Mikä on maailmaa pelottava koronavirus?

Kiinasta levinnyt uudenlainen 2019-nCoV-koronavirus on tartuttanut ihmisiä ainakin Etelä-Koreassa, Japanissa ja Thaimaassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan koronavirusinfektiot ovat yleisesti ottaen oireettomia, lieviä tai kohtalaisia ylähengitystieinfektioita.

Tartunnan saaneelle voi ilmaantua kuumetta, yskää ja hengenahdistusta. Koronavirusinfektiot kohdistuvat ajoittain myös alempiin hengitysteihin, mikä voi johtaa keuhkoputkentulehdukseen tai keuhkokuumeeseen.

THL:n mukaan alahengitysinfektiot ovat yleisempiä lapsilla, vanhuksilla ja henkilöillä, joilla on heikentynyt immuunijärjestelmä tai jotka kärsivät sydän- ja verisuonitaudeista. Koronavirusinfektioon ei ole varsinaista lääkitystä, joten hoito on oireiden lievitystä. Tartunta voidaan osoittaa hengitystie-eritenäytteellä tai vasta-aineiden perusteella.

Uusi virus kuuluu samaan sukuun kuin 2000-luvun alkupuolella levinneet SARS ja MERS. SARS:iin menehtyi arviolta 800 ihmistä eri puolilla maailmaa.

Maailman terveysjärjestö WHO järjestää aiheesta hätäkokouksen keskiviikkona. THL arvioi tartuntojen todennäköisyyden Suomessa hyvin pieneksi.

BREAKING: WHO Director-General @DrTedros will convene an Emergency Committee on the novel #coronavirus (2019-nCoV) under the International Health Regulations.

The Committee will meet on Wednesday, 22 January 2020. pic.twitter.com/w3w7ZuoTeG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) January 20, 2020