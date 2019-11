Mika Lintilä Ylellä: Jaan huolen Suomen taloudesta

Valtiovarainministerin mukaan vaihtoehtobudjettien työllisyystoimia tullaan tarkastelemaan.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri Mika Lin­ti­lä (kesk.) kertoi Yle Radion ykkösaamussa jakavansa kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n huolen Suomen taloudesta.

IMF esitti maanantaina, ettei se usko tavoitteeseen Suomen talouden tasapainosta vuoteen 2023 mennessä. Myös Euroopan komissio esitti tuoreessa arviossaan, että Suomen ensi vuoden budjetti saattaa rikkoa EU:n kasvu- ja vakaussopimusta.

Antti Rinteen (sd.) Hallituksen tavoitteena on saattaa julkinen talous tasapainoon vuoteen 2023 mennessä erityisesti työllisyyttä vahvistamalla.

– Totta kai näihin pitää suhtautua vakavasti. Si­näl­lään näis­sä ei ol­lut meil­le mi­tään yl­lät­tä­vää. Komission kantaan tiedettiin jo varautua johtuen lokakuun kirjeestä, joka meille tuli. IMF:n raportissa voidaan sanoa se, että ainakin hal­li­tus on ol­lut re­hel­li­sen avoin. Sa­mo­ja ki­pu­koh­tia on pi­det­ty esil­lä, Mika Lintilä sanoi Ylellä.

– Nyt palataan takaisin siihen työllistämiseen. Näissä molemmissa [arvioissa] käytetään VM:n kasvuennusteen lukuja. Ja jos me työllisyydessä jäädän niihin ennustelukuihin, joka taitaa olla 73,5 prosenttia, niin me emme saa taloutta tasapainoon vuonna 2023. Hallitus itse lähtee siitä 75 prosentista, jolla me saadaan sitä tasapainoa. Ja tätä kautta työllisyys on täysin ratkaiseva.

Mika Lintilä kertoo jakavansa IMF:n ja komission huolen Suomen keskipitkän ja pitkän aikavälin budjetista. Hänen mukaansa va­luut­ta­ra­has­to­kin kuitenkin piti Suo­men en­si vuo­den bud­jet­tia hy­vä­nä ja ti­lan­tee­seen so­pi­va­na.

– Tie­tyl­lä ta­val­la voi sa­noa, et­täse oli jotenkin hen­ki­ses­ti teki hy­vää huo­ma­ta, et­tä kan­nan huol­ta sa­mois­ta asi­ois­ta kuin IMF. Oli­sin huo­les­tu­nut, jos it­se nä­ki­sin, et­tä mei­dän on­gel­mat ovat eri­lai­sia kuin mitä IMF nos­taa.

– Mutta minä nään todella samalla tavalla meidän talouden ongelmat.

Valiovarainministeriön mukaan 75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttamiseksi tullaan esittämään vielä ”tehokkaita keinoja”. Hän katsoo, että oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa on ”kaikissa jotain hyvinkin tärkeitä asioita”.

– Työllistämisen keinot ihan ehdottomasti sellaisia, jotka pitää perata läpi näistä vaihtoehtobudjeteista. Asumistuki esimerkiksi sellainen asia josta on hyvä kantaa huolta. Löytyy sieltä useitakin tällaisia asioita.