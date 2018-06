Mika Lintilä: Osaamisseteli tarjoaa mielenkiintoisen mahdollisuuden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tekoälyn vaikutusta työelämään pohtinut työryhmä ehdottaa työikäisille osaamisseteliä koulutuksen päivittämiseksi.

Tekoäly tarjoamien hyötyjen saavuttamiseksi yhteiskunnan pitäisi tuoreen Tekoälyajan työ -raportin mukaan investoida työvoiman osaamiseen, työvoiman liikkuvuuteen sekä ihmistyötä täydentäviin innovaatiohin.

Raportin työryhmä esittää jatkovalmisteluun muun muassa elinikäisen oppimisen reformia, jossa työikäisille luotaisiin osaamistili tai -seteli, jolla voisi päivittää osaamistaan hankkimalla koulutusta palvelujen tarjoajilta.

Suomeen syntyisi raportin mukaan kysynnän ylläpitämänä koulutusmarkkina, kun työntekijät, työnantajat ja yhteiskunta kantaisivat yhdessä vastuun työvoiman osaamisen päivittämisestä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mielestä työuran aikaisen osaamisen uudistamista on kehitettävä kokonaisuutena.

– Nyt keskeistä lainsäädäntöä on hajallaan ainakin neljän eri ministeriön toimialalla. Esitän selvitettäväksi, mitä lainsäädäntöä voisimme koota yhteen, Lintilä totesi tekoälyraportin julkistamistilaisuudessa keskiviikkona Säätytalolla Helsingissä.

Missään ei hänen mukaansa tarkastella kokonaisuutta erilaisten koulutustarpeiden edessä olevien ihmisten näkökulmasta.

– Meillä on selkeä tilaus lainsäädäntöä yhteen kokoavalle osaamiskaarelle. Näin yksilö hahmottaisi paremmin, mitkä ovat hänen oikeutensa, mahdollisuutensa ja velvollisuutensa, Lintilä painotti.

Keskustelua on Lintilän mukaan myös käytävä siitä, kuinka rahoitusvastuu jaetaan ja kuinka koulutus toteutetaan. Raportissa esitetty osaamistili tarjoaa hänen mielestään mielenkiintoisen mahdollisuuden koulutuksen kysyntälähtöiselle kehittämiselle.



Tekoälyajan työ -raportti on osa Lintilän asettamaa tekoälyohjelmaa, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Pekka Ala-Pietilä. Raportin on tuottanut ohjelman alaisuudessa toiminut Työn ja yhteiskunnan muutos -työryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Osmo Soininvaara.