Mika Lintilä: Näivettymisen kierre uhkaa

– Se ei kokonaan selitä, miksi Suomi on jäänyt kilpailijoista yksityisissä tuotannollisissa investoinneissa, mutta on varmasti yksi iso tekijä. Alhainen investointitaso synnyttää pahimmillaan näivettymisen kierteen investointien ja muun muassa tuottavuuden, kilpailukyvyn, palkanmaksukyvyn, julkisen talouden tasapainon, veroasteen ja työvoimaan osallistumisen välille. On sanomattakin selvää, että tällaiseen kierteeseen meillä ei ole varaa.

Lintilä kertoi nimenneensä kansliapäällikkö Martti Hetemäen selvityshenkilöksi kartoittamaan investointeja vauhdittavia toimia, jotka voitaisiin sisällyttää ensi vuoden budjettiin.