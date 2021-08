Mika Lintilä MT:lle: Tapahtuma- ja ravintola-ala eivät kestä uusia rajoituksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoministeri kiirehtii koronapassin käyttöönottoa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) toivoo, että koronapassi voitaisiin ottaa Suomessa käyttöön mahdollisimman nopeasti, kertoo Maaseudun Tulevaisuus.

Lintilän mukaan tapahtuma- ja ravintola-ala sekä esimerkiksi kuntosalit eivät enää kestä uusia koronarajoituksia.

– Ei me voida mennä siihen, että koko ajan tehdään uutta sulkua ja rajoituksia. Tällainen koronapassi on jo verrattain laajasti käytössä eri puolilla Eurooppaa, ja se on vaihtoehto suluille ja rajoituksille, Mika Lintilä sanoi MT:lle.

Koronapassia näyttämällä koronarokotuksen ottaneet henkilöt voisivat vapaasti käydä tapahtumissa, baareissa ja ravintoloissa. Myös sairastettu koronatauti tai tuore negatiivinen koronatestitulos kelpuutettaisiin sisäänpääsyn perusteeksi.

Rokottamattomien henkilöiden pääsyä paikkoihin ja tapahtumiin voitaisiin vastaavasti rajoittaa.