LM: ”Olet huono ihminen, jos ajat diesel-autolla ja syöt lihaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mielestä kannattaisi palata reaalivihreyteen.

– Ilmastonmuutokseen reagoiminen on äärettömän tärkeää ja se on yhteisvastuullinen asia, mutta nyt sitä kuitenkin nakerretaan ilmastoelitismillä. Kannattaisi palata reaalivihreyteen, Mika Lintilä sanoo Lännen Median haastattelussa, jonka on julkaissut muun muassa Turun Sanomat.

Ministerin mukaan ilmastokeskustelussa on unohtunut se, että arjen olosuhteet ovat Suomessa täysin erilaiset eri puolilla maata.

– On aika helppo Helsingistä lämmitetyiltä kaduilta nappanahkakengissä neuvoa, mitä muualla pitäisi tehdä. Samat henkilöt, jotka ovat huolissaan eriarvoistumisesta ja tuloeroista, vaativat ilmastonmuutoksen perusteella toimia, jotka ovat kohtuuttomia toteuttaa pienituloiselle kotitaloudelle, joka ei asu pääkaupunkiseudulla, Lintilä huomauttaa.

Lintilän mielestä sosiaaliset näkökohdat pitäisi huomioida ilmastopolitiikassa. Jos tässä epäonnistutaan, se voi jopa aiheuttaa yhteiskunnallista epävakautta, jos elinolot ja liikkuminen tehdään liian vaikeiksi.

– Olet huono ihminen, jos ajat diesel-autolla ja syöt lihaa. Nyt pitäisi rauhoittua ja luoda iso kuva, hän sanoo.

Pelottelusta ja syyllistämisestä oli elinkeinoministerin mukaan jossain määrin kyse esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijaryhmän ilmastopolitiikan raportissa.

– Se on virkamiesraportti, eikä hallituksella ole siihen mitään osuutta. En lähde sitä missään tapauksessa allekirjoittamaan, Lintilä toteaa.

Hänen mukaansa on selvää, että ensi kevään hallitusneuvotteluissa linjataan ilmastoasioita.

– Iso merkitys ilmastopuolella on sillä, miten fossiilisia polttoaineita käyttävää teollisuutta kohdellaan. Energiaveron leikkuri suosii nyt fossiilisia polttoaineita, Lintilä sanoo.